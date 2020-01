Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera di grandissimo successo sia in Spagna che in Italia. Le trame delle puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su Antena 3, rivelano che il cast vedrà l'ingresso di Cristina Urgel e Gonzalo Trujillo, due attori già conosciuti al pubblico italiano. A tal proposito, quest'ultimo giungerà a Puente Viejo dopo un brevissimo ritorno nelle vicende ambientate ad Una vita nelle vesti dell'ispettore Mauro San Emeterio.

Due new entry arrivano ad Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda nelle prossime settimane su Antena 3, rivelano che due new entry arriveranno a Puente Viejo per movimentare la trama ambientata a Puente Viejo. Di chi stiamo parlando se non degli attori Gonzalo Trujillo e Cristina Urgel, i quali hanno annunciato il loro arrivo nella soap opera iberica, attraverso il loro profilo Instagram. Una notizia, che è stata lanciata per la prima volta dal portale "Cultura en serie", che ha svelato che i due attori faranno parte del cast per circa due mesi.

Ma quale ruolo avranno nello sceneggiato? Alcuni portali spagnoli, indicano che Gonzalo Trujillo potrebbe interpretare l'uomo misterioso, con la quale la marchesa Isabel De Los Vivos (Silvia Marsò) ha trascorso le festività di Natale lontano da Puente Viejo. Dall'altro canto, Cristina Urgel potrebbe dare vita alla madre di Pablo, nonché l'ex amante di Ignacio Solozabal oppure sua moglie.

Gonzalo Trujillo da Una Vita e Cristina Urgel approdano a Puente Viejo

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Antena 3, vedremo l'ingresso di Gonzalo Trujillo e Cristina Urgel. A tal proposito, il primo approderà nel cast della soap opera dopo aver fatto parte per tanti mesi di "Una Vita", l'altro capolavoro scritto da Aurora Guerra. L'attore, infatti, toglierà i panni dell'ispettore Mauro San Emeterio per approdare a Puente Viejo, come aveva fatto in precedenza Alejandra Meco.

Qui, l'interprete ritroverà l'attore Manuel Regueiro, che aveva dato vita al Colonnello Arturo Valverde nella vicende ambientate ad Acacias 38.

Dall'altro canto, Cristina Urgel approderà sul set con un notevole background artistico. Nel dettaglio, l'attrice ha partecipato a numerose Serie TV e soap opera in Spagna. A tal proposito, la donna è diventata famosa per aver dato il volto al tenente O'Farrell ne "La Regina del Sud". Due ingressi di tutto rispetto, che siamo sicuri porteranno prestigio al già numeroso cast dello sceneggiato. In attesa di avere maggiori sviluppi sui loro personaggi, si ricorda che questi colpi di scena saranno visibili tra otto mesi in Italia a causa della differenza di messa in onda con Antena 3.