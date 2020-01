Sabato 25 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa la terza puntata di C'è Posta per te. Tra le varie storie, quella di Salvatore ha particolarmente incuriosito e scatenato il pubblico presente in studio e televisivo. Il protagonista della storia ha scritto alla redazione di Maria De Filippi per chiedere il perdono della moglie Federica, dopo un tradimento.

Salvatore e Federica avevano alle spalle una storia di 12 anni, dalla quale sono nati dei bambini. A causa di un periodo di stress l'uomo ha mandato a monte il suo matrimonio per una donna, che gli avrebbe fatto perdere la testa.

Dopo soli 20 giorni di convivenza con l'amante, Salvatore è tornato sui suoi passi. Purtroppo però dopo qualche mese l'uomo ci è ricascato, tanto da lasciare per la seconda volta la madre dei suoi figli. Quando le cose all'interno della coppia sembravano andare a gonfie vele, Salvatore ha avuto un'altra sbandata, lasciando sua moglie per la terza volta.

Salvatore chiede il perdono dalla moglie: 'Sono pentito di tutto'

Il protagonista di Pontecagnano si è rivolto alla redazione di C'è Posta per Te per riallacciare i rapporti con la moglie.

Di fronte alla storia letta da Maria De Filippi, il pubblico non ha potuto fare a meno di mugugnare.

Dopo avere accettato l'invito, Federica ha lasciato parlare suo marito. Al momento del confronto, la donna è scoppiata a ridere di fronte alle spiegazioni di Salvatore: "Sono pentito di tutto. Questa persona mi ha destabilizzato, ma il mio amore va oltre". L'uomo ha spiegato che la donna per cui ha perso la testa, si sia approfittata di un suo momento di debolezza.

Salvatore per chiedere il perdono di Federica, ha aggiunto: "Non pensare che voglia tornare con te solo perché lei mi ha lasciato. Mi manchi, sei la donna con cui voglio invecchiare". Nonostante le giustificazioni del giovane, Federica è rimasta impassibile. Senza rivelare troppi dettagli ha puntualizzato la recidività di Salvatore: "Lui ha un'autonomia di cinque o sei mesi".

Federica chiude la busta: standing ovation del pubblico

Il modo in cui Federica ha affrontato la questione, è stato accolto in modo positivo. Quando la giovane ha chiuso la busta a suo marito, è arrivata la standing ovation da parte del pubblico presente in studio. Anche il popolo dei social network si è schierato dalla parte di Federica. Sulla pagina Facebook di C'è Posta per Te, alcuni utenti hanno scritto: "Finalmente una donna veramente intelligente e dignitosa"; "Ringrazia che tua moglie ti ha perdonato già due volte". Un altro telespettatore ha sottolineato che a tutto c'è un limite. Infine, c'è chi si è scagliato contro Salvatore: "Se lui vuole fare il galletto con le altre donne, perché si è sposato?".

Maria De Filippi supera il 30% di share

La sfida auditel di sabato 25 gennaio ha premiato ancora una volta Maria De Filippi. Canale 5, grazie a C'è Posta per Te, si è piazzato per la terza volta consecutiva, sul primo gradino del podio. Il programma targato Mediaset ha conquistato 5.776.000 telespettatori con uno share del 30,3%. L'ultima puntata di Meraviglie - La Penisola dei tesori, condotta da un magistrale Alberto Angela si è dovuto accontentare solamente del secondo posto; la Rai ha raccolto davanti al video 3.677.000 italiani pari al 17,2% di share.