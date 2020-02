La malattia di Sally porta tanta preoccupazione, soprattutto in Katie che, nella puntata di Beautiful andata in onda in America martedì 11 febbraio, decide di rivelare a Bill che a Sally rimane solamente un mese di vita. Thomas, invece, conferma a Vinny la sua intenzione di riconquistare Hope e potrebbe farlo coinvolgendo anche Douglas.

Beautiful, spoiler americani: Sally inizia la cura palliativa

Thomas e Hope si confrontano alla Forrester Creations. La giovane Logan è sempre sovrappensiero: non riesce a smettere di pensare al bacio che c'è stato tra Liam e Steffy.

Thomas rincara la dose, criticando Liam per il modo in cui l'ha ferita. Per Hope lo Spencer prova ancora una grossa attrazione per Steffy e questa cosa la intimorisce parecchio.

La chiacchierata tra i due viene interrotta dall'ingresso di Brooke. Quest'ultima ha sempre un occhio di riguardo nei confronti della figlia, soprattutto quando Thomas le gira intorno. Hope, da parte sua, cerca di rassicurare sua madre: il giovane Forrester non è più interessato a lei.

Sally, invece, è ancora sconvolta per la diagnosi ricevuta dalla dottoressa Escobar: purtroppo le rimane solo un mese di vita.

Katie vorrebbe che parlasse del suo male con la famiglia, o perlomeno con Wyatt, ma la donna non ha nessuna intenzione di farlo. La sua mente è perlopiù piena di brutti pensieri, come la non possibilità di avere un futuro, magari con un matrimonio e figli: ormai ha veramente le ore contate. La Logan cerca di rassicurarla, dicendole che consulteranno i migliori specialisti, anche per avere una seconda opinione in merito.

Nel mentre Sally non può far altro che proseguire con le sue cure palliative.

Vinny capisce che Thomas è innamorato di Hope

In una chiacchierata con Thomas, Vinny gli espone il suo pensiero: secondo lui è ancora innamorato di Hope. Il giovane Forrester non si oppone e ammette che sta facendo di tutto pur di riconquistarla. L'amico ha capito che il suo intento è quello di rendere la giovane Logan gelosa, ma lo avverte di una cosa: non immischiare Douglas nel suo piano diabolico.

Thomas, però, non sembra della stessa opinione: infatti sa che suo figlio potrebbe rimanere sconvolto nel vederlo insieme a Zoe, per questo Hope potrebbe fare di tutto per bloccare questa storia.

Bill, intanto, è preoccupato per suo figlio Wyatt. A lavoro lo vede molto distratto e per questo motivo pensa che nella sua mente ci sia solamente Sally. Wyatt è fermamente convinto che alla Spectra stia succedendo qualcosa di grave, ma vorrebbe sapere cosa. Nel mentre Katie raggiunge Bill in ufficio e gli rivela che a Sally, oramai, rimane solamente un mese di vita. L'uomo è sconvolto e vorrebbe veramente trovare una soluzione per aiutare la donna.

Anche Katie vorrebbe, ma non si capacita di una cosa: perché Sally non si decide a rivelare a Wyatt la sua malattia?