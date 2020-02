Mercoledì 19 febbraio su Rete 4 è stata trasmessa una nuova puntata di 'CR4 - La Repubblica delle Donne'. Piero Chiambretti, tra i vari ospiti, ha invitato un amico di Morgan, per fare chiarezza su quanto avvenuto con Bugo al Festival di Sanremo. Ad un certo punto Cristiano Malgioglio è andato su tutte le furie a causa di una clip mandata in onda su Marco Castoldi.

Cristiano Malgioglio abbandona lo studio di CR4

Cristiano Malgioglio è stato protagonista di un duro sfogo nel programma di Piero Chiambretti.

A scatenare l’ira del paroliere è stata un video che ritrae Morgan mentre canta un brano di Luigi Tenco. Marco Castoldi, nella clip mandata in onda, mentre si trovava in auto ha intonato le note del brano “Quando”. Una volta tornati in studio Arturo Artom ha sottolineato che l’ex leader dei Bluvertigo sia un genio. A quanto pare Malgioglio sembra non pensarla affatto così: Cristiano si è alzato in piedi ed ha cominciato ad inveire contro l’ospite presente a 'La Repubblica delle Donne'.

L’opinionista senza troppi giri di parole ha espresso un giudizio piuttosto duro nei confronti di Morgan: “Se Tenco potesse ascoltare questa esibizione si rivolterebbe nella tomba”.

Secondo Cristiano Malgioglio i veri mostri sacri della musica sarebbero altri come Verdi, Freddy Mercury, Beethoven o Mozart.

A nulla è servito l’intervento del conduttore per calmare l’opinionista. Malgioglio, prima di abbandonare lo studio, ha esclamato: “Fatevi lo show da soli”. Il comportamento del compositore ha colto di sorpresa tutti, poiché nessuno aveva mai visto Cristiano Malgioglio perdere le staffe in quel modo.

Al contrario il paroliere è sempre stato pacato nei modi di fare e, quando possibile, non hai mai nascosto la vena comica che è in lui.

Malgioglio duro su Morgan: ‘Vergogna’

La puntata di 'Cr4 - La Repubblica delle Donne' andata in onda ieri 19 febbraio, è stata molto frizzante. Cristiano Malgioglio non solo ha inveito contro contro l’amico di Morgan, ma ha preso di mira lo stesso artista lombardo.

Nel blocco dedicato a Marco Castoldi, Chiambretti ha rivelato che Morgan vorrebbe mettere all’asta il testo della canzone cambiata a Sanremo.

A quel punto Cristiano Malgioglio è andato su tutte le furie. Come un fiume in piena, l’opinionista di Rete 4 è letteralmente sbottato: “Vergogna! Morgan dovrebbe dare in beneficenza i soldi che prende per le ospitate nei salotti, non quelle parole orrende”. Al termine del suo intervento, il paroliere ha chiesto più volte al conduttore di intervenire: non ricevendo attenzioni ha deciso di abbandonare lo studio de 'La Repubblica delle Donne'.

A questo punto c’è grande curiosità di sapere come andrà a finire tra Piero Chiambretti e Cristiano Malgioglio.

L’opinionista fisso potrebbe anche decidere di non fare più parte del programma.