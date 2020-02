Martedì 3 marzo andrà in onda la settima puntata della saga di 'Don Matteo', serie ormai giunta alla dodicesima Edizione. Sarà trasmessa di martedì e non di giovedì, come di consueto, per dare spazio ad un evento sportivo. Anche per questo episodio, come per tutti gli altri, il titolo sarà dedicato ad uno dei dieci comandamenti: 'Non rubare'. Nel corso della puntata, Don Matteo rinverrà il cadavere di una donna di cui si scoprirà avere una figlia che non ha mai conosciuto. Al suo capezzale giungerà un'altra sua figlia, sedicenne, che informerà il parroco di Spoleto del fatto che sua madre si era recata lì per cercare la sua gemella scomparsa.

Nel corso di questo settimo appuntamento farà la sua apparizione anche la nota attrice Elena Sofia Ricci.

Il caso della donna cadavere

Don Matteo ritroverà il cadavere di una donna che, nel corso delle indagini avviate in seguito al suo ritrovamento, si scoprirà essere la mamma di una sedicenne del posto. Al suo capezzale giungerà in breve tempo una ragazza che dichiarerà di essere sua figlia e sarà proprio lei a fornire i dettagli sulla presenza di sua madre a Spoleto. Sarà proprio lei infatti ad informare gli inquirenti che sua madre si era recata lì per cercare sua sorella gemella di cui non ha più avuto notizie dopo il parto.

La donna deceduta era convinta che sua figlia le era stata sottratta al momento del parto e voleva cercarla ad ogni costo. Una volta arrivata in città però è finita per mettersi nei guai.

Intanto il commissario Olivieri apparirà parecchio tormentata circa i sentimenti che prova per Sergio e continuerà a stare male credendo di essergli del tutto indifferente. Nino invece si lascerà coinvolgere da Elisa in un'avventura e tenterà di far ingelosire la donna dopo aver litigato con lei in seguito all'arrivo del padre di Marco.

Nino, inoltre, ingelosito dall'interesse crescente della sua fidanzata nei confronti di Eugenio Nardi, approfitterà della presenza di Elena Sofia Ricci in città per farla ingelosire. Fingerà di avere con la donna una forte amicizia con lo scopo di suscitare la reazione di Elisa. Eugenio Nardi invece continuerà a mostrare il suo interesse per la madre di Anna.

Le origini della fiction di RAI Uno

Don Matteo è una delle fiction più longeve della Rai.

A gennaio ha compiuto vent'anni dalla messa in onda del suo primo episodio. Ancora oggi, resta una delle fiction più seguite dagli italiani e continua a suscitare lo stesso interesse nonostante siano passati vent'anni. Sono circa sette milioni gli italiani che continuano ad apprezzare fedelmente le avventure del parroco di Spoleto in bicicletta. Il prodotto non è apprezzato solo in Italia, ma gode di un discreto successo anche in altri paesi del mondo quali: Europa, America e Austria.