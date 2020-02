Il Segreto rinnoverà profondamente il suo cast e a tal proposito presto i telespettatori spagnoli faranno la conoscenza di ben cinque personaggi. Ad animare le prossime vicende della soap opera iberica ci saranno Alicia Urrutia, Manuela, Antoñita Malo, Iñigo Maqueda ed il capitano Huertas. Tutti loro entreranno in scena a partire dall'episodio 2161 e porteranno scompiglio nel piccolo paesino di Puente Viejo. In particolar modo, Alicia, la quale avrà una storia d'amore extraconiugale con Matias.

Il Segreto: Manuela e Antoñita, due domestiche molte diverse tra loro

Tra i nuovi personaggi de Il Segreto ci saranno Manuela ed Antoñita. Le due sono entrambe domestiche, ma sono molto diverse tra loro anche perché hanno avuto una vita diversa. La prima è la domestica di Ignacio Solozabal, l'imprenditore che ha acquistato la proprietà che fu di Francisca. La donna è onesta ed ha grande senso del dovere: infatti è al servizio dell'uomo da diverso tempo, al punto tale che conosce ogni segreto del datore di lavoro e delle sue tre figlia, Marta, Rosa e Carolina.

Manuela è fedele e discreta e sarebbe disposta a dare persino la sua stessa vita per evitare problemi alla famiglia Solozabal. Antoñita è la domestica della Marchesa Isabel de Los Visos che l'ha salvata da un'esistenza orribile. La giovane, infatti, non ha avuto modo di studiare e quel poco che sa lo ha imparato in maniera violenta. Deve letteralmente la vita alla sua signora e per tale motivo non farebbe mai nulla che possa arrecare dei problemi alla nobildonna.

Il Segreto Spagna: Iñigo Maqueda, il capo delle miniere della marchesa de Los Visos

Nei prossimi episodi spagnoli de Il Segreto, i telespettatori familiarizzeranno con il volto di Iñigo Maqueda, il capo delle miniere della marchesa Isabel de Los Visos. L'uomo ha un carattere mite ed infatti non urla mai contro i suoi sottoposti, e riesce ad essere sempre calmo anche nelle situazioni più difficili. Oltre ad amare profondamente il suo lavoro, Iñigo vive un rapporto piuttosto particolare con la sua signora, la quale consapevole di avere un certo ascendente sul suo sottoposto, riesce quasi sempre a convincerlo ad eseguire i suoi ordini senza fare troppe domande.

Trame spagnole Il Segreto: arrivano Alicia, l'amante di Matias ed il capitano Huertas

Il personaggio che animerà di più le vicende de Il Segreto è Alicia Urrutia. La ragazza è figlia di Jesus ed Encarnacion, due brave persone che lavorano per Ignacio Solozabal. Si tratta di una giovane donna dal carattere ribelle e rivoluzionaria. Alicia lotterà insieme a Matias per garantire ai poveri i loro diritti, e a furia di passare del tempo insieme il loro rapporto crescerà fino a sfociare in una vera e propria relazione extraconiugale. La giovane, dunque, diventerà l'amante del Castañeda che tradirà così sua moglie Marcela.

Oltre a lei e agli altri personaggi già elencati, ci sarà anche il capitano Huertas, una guardia civile onesta che avrà modo di interagire con molti personaggi.