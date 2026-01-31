Oggi, 31 gennaio, due volti storici di Uomini e donne hanno dato via ad una "reunion" molto chiacchierata. Tramite il suo account social, infatti, Ida Platano ha documentato l'incontro con Gemma Galgani, sua carissima amica dai tempi in cui entrambe erano nel cast del dating-show. Le due si sono divertite a scattarsi foto e a pranzare insieme al ristorante, e come sottofondo musicale della loro giornata hanno scelto il brano Non abbiam bisogno di parole di Ron.

L'incontro fuori dagli studi di Uomini e donne

Sono passati quasi due anni da quando Ida ha deciso di lasciare il cast di Uomini e donne, ma alcuni rapporti che ha creato in studio sta continuando a coltivarli anche fuori.

In queste ore, ad esempio, la parrucchiera ha rivisto Gemma e con lei ha trascorso una giornata all'insegna delle risate, del relax e delle confidenze.

Le due storiche dame del trono Over, inoltre, hanno posato per un selfie che poi hanno pubblicato sui rispettivi profili social: "Non abbiam bisogno di parole", è il brano che Platano e Galgani hanno scelto come colonna sonora della loro ultima reunion lontano dalle telecamere.

Lo sfogo di Gemma in televisione

In questi giorni sul web si è parlato di Gemma anche per uno sfogo che ha avuto a Uomini e donne, in particolare le parole che ha usato nella registrazione in cui ha minacciato di abbandonare il programma per sempre.

"Io non sono lo zerbino di nessuno.

Sono qui da 17 anni e ho dato tutto quello che potevo, non posso sentirmi dire queste cose", ha dichiarato la dama del trono Over nel corso di una vera e propria crisi davanti alle telecamere.

Quando ci saranno le nuove registrazioni

Dopo questa sfuriata, Gemma ci ha pensato su e ha deciso di continuare l'avventura a Uomini e donne: questa settimana, infatti, la dama era regolarmente in studio e ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore.

Nel weekend Galgani ha rivisto Ida, ma già lunedì prossimo dovrà tornare a Roma per partecipare ad una nuova registrazione del dating-show del quale è assoluta protagonista da 17 anni.

Le prossime riprese del programma di Canale 5 infatti, sono fissate il 2 e il 3 febbraio e le anticipazioni che trapeleranno serviranno per fare chiarezza sulle frequentazioni di questo periodo.