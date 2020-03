Nonostante i concorrenti del GF Vip 4 siano al corrente di quanto stia accadendo fuori dalla casa di Cinecittà a causa dell’emergenza Coronavirus, non perdono l’occasione per creare nuovi dissapori. Nelle scorse ore infatti dopo l’abbandono di Adriana Volpe che ha lasciato il reality per motivi familiari, uno dei protagonisti del gf ha catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta di Antonio Zequila, che è sbottato dopo essere stato preso di mira poiché è stato l’unico ad interrompere il discorso della moglie di Roberto Parli.

Molti coinquilini hanno accusato l’attore campano di essere sempre pronto a mettersi in mostra. Il giorno seguente, Antonio dopo aver guidato i compagni d’avventura nella solita preghiera quotidiana, ha ripensato ad alcune esternazioni di Antonella Elia, confrontandosi con Fernanda Lessa e Sossio Aruta. Per la precisione l’attore partenopeo ha criticato il comportamento della showgirl, che nell’ultima puntata serale ha sconfitto al televoto settimanale Fabio Testi ed ha esultato di gioia per l’eliminazione della rivale Valeria Marini.

Antonio Zequila critica l’atteggiamento di Antonella con gli altri coinquilini

Dopo l’uscita di Adriana Volpe che ha scelto di terminare la sua esperienza televisiva nel GF Vip tra le lacrime, continuano ad esserci dei malumori nella casa più spiata d’Italia. Tutto è iniziato quando i concorrenti dopo aver salutato la loro compagna d’avventura, sono tornati a parlare della difficile situazione che sta vivendo l’Italia con la pandemia di Covid-19.

La giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2020, non è cominciata per niente bene per Antonio Zequila, che si è mostrato parecchio irritato dall’atteggiamento avuto da Antonella Elia. L’attore, conosciuto anche come Er Mutanda, si è sfogato con gli altri coinquilini, facendogli sapere di essere rimasto deluso dall’ex valletta di Mike Bongiorno per essersi rifiutata di rispondere alle sue domande. Scendendo nel dettaglio Antonio ha raccontato l’accaduto a Fernanda Lessa e Sossio Aruta, pronunciando le seguenti parole: “Ma è modo di rispondere questo, secondo voi?

La linea della vita è uno dei momenti più belli del Grande Fratello Vip. Io ho chiesto ad Antonella se lei lo avesse fatto e mi ha risposto: “A me non interessa!”. Zequila, non appena la modella brasiliana ha commentato il suo sfogo dicendogli che la Elia non ha nulla di bello da raccontare, ha continuato a scagliarsi contro la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip. L’attore partenopeo ha fatto presente a Sossio, che secondo lui per la fidanzata di Pietro Delle Piane è più importante allenarsi. Infine alla conversazione ha preso parte anche Andrea Denver, che si è trovato d’accordo con il pensiero di Antonio dichiarando che la linea della vita è un momento molto toccante.

La Elia accusa Patrick Ray Pugliese di falsità

Nel contempo Antonella Elia ha fatto capire di non aver ancora mandato giù la nomination ricevuta da Patrick, lasciandosi andare a delle affermazioni parecchio pesanti. L’ex di Non è la Rai, durante una chiacchierata con Denver, ha puntato il dito contro il Ray Pugliese, dichiarando che vuole tenere buoni rapporti con il resto del gruppo a tutti i costi usando dei metodi da bambinone. Nonostante il modello veronese abbia cercato di prendere le difese del coinquilino, la showgirl ha continuato ad attaccare Patrick. L’ex valletta di Mike Bongiorno è arrivata addirittura ad insinuare che l’ex gieffino sia un abile stratega: “Ad esempio con Adriana dava del millantatore ad Antonio che è stato il suo migliore amico.

E’ una cosa grave. Vuol dire che tu sei falso e che stai dicendo menzogne”.