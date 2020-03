Sabato 7 marzo andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, puntata che si preannuncia ricca di emozioni. Le anticipazioni pubblicate sulle pagine social del programma annunciano che, nello studio di Maria De Filippi, sarà ospite Carlo Conti, l'amatissimo conduttore Rai: Conti riceverà l'invito da altri due personaggi illustri come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Per la gioia, invece, degli appassionati di calcio, ospite dell'ottava puntata il bomber Zlatan Ibrahimovic.

Carlo Conti ospite di C'è Posta per te il 7 marzo

Continua il successo di C'è Posta Per te, il people show che continua a sbaragliare la concorrenza delle altre reti, conquistando il primato degli ascolti del sabato sera, grazie anche all'intervento di ospiti illustri che, ogni settimana, si accomodano nel salotto di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni si viene a sapere che, nella prossima puntata, interverrà l'amatissimo conduttore Rai Carlo Conti che, per una volta, lascerà gli studi dell'emittente nazionale per sbarcare in prima serata a C'è Posta per Te.

Come accaduto la scorsa settimana per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Carlo Conti riceverà l'invito da parte di qualcuno.

Conti riceve l'invito di C'è Posta Per te da Pieraccioni e Panariello

Da quanto si apprende, a mandare l'invito di C'è Posta Per te a Carlo Conti, saranno Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, i due comici toscani e grandi amici del conduttore, reduci tra l'altro, dal fortunato tour nei teatri, un tour trasmesso, per altro, anche da Rai 1.

Pieraccioni e Panariello, quindi, si sono rivolti a Maria De Filippi in quanto avranno 'qualcosa da dire' in particolare a Carlo Conti. Solo con la messa in onda della puntata i telespettatori scopriranno cosa avranno in serbo i due comici: i presupposti per il divertimento sembrano assicurati.

Spoiler C'é Posta Per Te, Ibrahimovic nello studio di Maria De Filippi

Dalle anticipazioni pubblicate sulle pagine ufficiali di C'è Posta Per Te, si viene a conoscenza del fatto che Panariello, Pieraccioni e Conti non saranno gli unici ospiti della puntata in onda il 7 marzo.

Per la gioia degli appassionati di calcio, nello studio di Maria de Filippi, farà il suo ingresso anche il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic, pronto a fare una sorpresa ad un fortunato fan. In attesa di scoprire in quale storia sarà coinvolto il calciatore svedese, occorre sottolineare il grande successo del people show di Canale 5 che, ogni settimana, appassiona il pubblico da casa con nuove e commoventi storie, come quella andata in onda sabato scorso e che ha visto protagonista la giovane Dafne. La ragazza come noto, si è vista chiudere in faccia la busta dai suoi genitori, i quali sono poi stati attaccati sui social dal pubblico di 'C'è Posta Per te'.