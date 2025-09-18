Grandi e scioccanti colpi di scena caratterizzeranno i prossimi episodi de La Promessa. Le trame delle vicende già trasmesse in Spagna rivelano che Leocadia, un personaggio da poco conosciuto dal pubblico italiano, rivelerà il suo vero volto. Presentatasi come nemica di Cruz e alleata di Jana, la donna ribalterà tutto confessando alla giovane Exposito di avere ucciso Carmen e Dolores. Poi le rivelerà di eesersi avvicinata a lei solo per usarla contro la marchesa De Lujan. Detto questo, le sparerà.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia confessa gli omicidi di Carmen e Dolores

Negli episodi della soap in onda prossimamente su Rete 4 il personaggio di Leocadia sarà sempre più al centro delle trame. La nobildonna, che i telespettatori italiani hanno conosciuto da poco come acerrima nemica di Cruz, mostrerà presto la sua vera natura. Tutto inizierà la notte in cui la donna, con una scusa, si introdurrà nella camera da letto di Jana. Inizierà a parlare alla ragazza di Cruz dicendo "mi deve la vita e il mio unico obiettivo è vendicarmi". Poi Leocadia confesserà due crimini del passato. La nobildonna racconterà di aver ucciso lei stessa donna Carmen, la prima moglie di Alonso, su ordine di Cruz, credendo che l'accesso della sua amica al marchesato le avrebbe garantito anche una buona posizione.

Poi, visto che ciò non era accaduto, aveva assassinato Dolores quando aveva saputo che suo figlio era di Alonso, sperando che, questa volta, Cruz avrebbe avuto più stima di lei. "Ho convinto il Barone di Linaja ad aiutarmi e ho dato il bambino a Eugenia", spiegherà la donna.

Leocadia spara a Jana

Tuttavia, la reazione di Cruz non era stata quella che Leocadia si aspettava. Jana rimarrà attonita di fronte al delirio della nobildonna e inizierà a pensare che sia pazza. Poi quest'ultima si rivolgerà nuovamente alla giovane, dicendole: "Sei il dono inaspettato che la vita mi ha fatto. Sei la mia vendetta contro Cruz. Tengo a te ma sei stata solo una pedina". Con queste parole ammetterà di averla solamente usata per raggiungere i suoi scopi.

Poi Leocadia prenderà un cuscino dal letto di Jana, glielo metterà sullo stomaco e dall'altra mano uscirà una pistola. Jana implorerà pietà, mentre la folle nobildonna continuerà il suo discorso: "Ti voglio bene, Jana, voglio che tu lo sappia. Ma purtroppo la tua morte è necessaria, perché sarà Cruz a pagarne le conseguenze". Dopo, la donna premerà il grilletto e la giovane Exposito si accascerà sul pavimento.

Il personaggio di Leocadia tra luci e ombre

Leocadia è un personaggio che viene introdotto come acerrima nemica di Cruz. Subito stringe dei rapporti di amicizia con Jana e Catalina, che sono da sempre in conflitto proprio con la marchesa De Lujan. Sin da subito non sono chiare le intenzioni della nobildonna e il personaggio resta in bilico tra luci e ombre poiché è sempre presente il sospetto che le sue azioni siano dirette a scopi non proprio nobili. Tutto ciò fino alla notte in cui sparerà a Jana, dopo averle confessato di essere la vera assassina di sua madre.