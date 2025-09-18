Nel corso degli ultimi episodi della serie Tradimento emergerà una verità scioccante che avrà come protagonista Kahraman Sarpoglu. Il giovane marito di Oylum Yenersoy, infatti, scoprirà casualmente l'identità del suo vero padre. L'uomo apprenderà di essere figlio di Ali Sezai Okuyan. Sarà allora che, sentitosi preso in giro, caccerà di casa la ritrovata madre Kadriye.

Anticipazioni Tradimento: Sezai vuole lasciare Istanbul

Negli episodi di Tradimento in onda prossimamente in Italia, nel corso della sua festa di compleanno, Kahraman presenterà agli invitati la madre Kadriye e annuncerà a tutti di essere il figlio illegittimo di Tahir Kenan Dicleli, il defunto consorte di Mualla.

Dopo avere fatto l'annuncio, contrariamente al volere della zia, Sarpoglu inviterà sua madre a stare nella villa insieme alla sua famiglia. Contemporaneamente a questi fatti, dopo il fallimento del suo matrimonio con Güzide avvenuto a causa delle bugie sul rapporto che aveva con Kadriye, Alì Sezai sentirà di non avere più nessun motivo per restare ad Istanbul e si preparerà a lasciare per semprela città. Perciò, chiederà all'hotel dei DicIeli di preparargli il conto. Appena saprà che l'avvocato sta lasciando l'albergo, il giovane Sarpoglu andrà subito da lui per chiedergli se il motivo della partenza sia dovuto a qualche mancanza del personale.

Kahraman scopre che Sezai è suo padre

Stando alle anticipazioni turche di Tradimento, Sezai aprirà la porta della sua camera con indosso una canottiera che darà modo a Kahraman di notare una voglia sulla spalla sinistra, identica alla sua.

Ciò lo porterà a capire di essere il figlio dell'uomo. Il suo primo pensiero sarà di essere stato preso in giro da Kadriye. Dunque, rifletterà su come comportarsi con la madre. A mente lucida il giovane Sarpoglu farà ritorno a villa DicIeli e affronterà la donna, invitandola a preparare le valigie per fare ritorno a casa sua. Dopo essere arrivati sul posto, Kahraman rivelerà alla madre di avere visto la voglia e di avere scoperto di essere figlio dell'avvocato Okuyan.

Kadriye rimarrà sbigottita davanti alla notizia e ammetterà di non avere mai sospettato che Sezai fosse il padre, visto che l'ex ballerina era stata sia con l'avvocato che con Dicleli. Tale spiegazione, però, non convincerà affatto Kahraman, il quale deciderà di tagliare i ponti con la madre.

Al contrario, andrà in cerca del padre.

Il fallimento del matrimonio tra Guzide e Sezai

Negli episodi della serie Tradimento già trasmessi su Canale 5 Tarik Yenersoy ha fatto scattare delle foto compromettenti che ritraevano insieme Sezai e Kadriye. Poi le ha fatte avere a Guzide, la quale ha chiesto spiegazioni al marito. Quest'ultimo ha rivelato di avere frequentato l'ex ballerina in passato ma che dopo non c'è stato più nulla tra i due. Guzide, furiosa e amareggiata per la verità a lungo taciuta dal consorte, ha deciso di mettere fine al suo matrimonio. Okuyan, dunque, ha lasciato la casa dove viveva con la moglie e si è trasferito nell'albergo della famiglia DicIeli.