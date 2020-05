Giulia Salemi nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Chi, è tornata a parlare dell’addio a Francesco Monte. L‘influencer italo-persiana ha spiegato che, nella scrittura del suo libro, ha cercato di tenere un profilo piuttosto basso, in modo da non alimentare ulteriori pettegolezzi.

Giulia e Francesco si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 3. La modella fin da subito aveva mostrato in certe interesse per il suo coinquilino. Una volta spenti i riflettori del reality-show, la relazione tra i due sembrava proseguire a gonfie vele. Purtroppo, però, la rottura è arrivata in modo improvviso e, ancora oggi, i fan dell’ex coppia non sono a conoscenza dei motivi che hanno portato all’addio.

Le recenti dichiarazioni di Giulia

Nella diretta Instagram con il magazine diretto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi ha fatto chiarezza sulla fine della liaison con Francesco Monte. La Salemi reduce della sua prima biografia Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, ha ammesso di aver parlato anche del suo ex fidanzato Monte visto che ha fatto parte della sua vita. Giulia ha confessato di avere iniziato a scrivere il libro a novembre, poco dopo essere stata lasciata da Francesco. Sebbene la giovane fosse ancora molto ferita sulla stesura del testo ha precisato: “Ho filtrato molto”. Nell’argomentare la sua risposta, Giulia ha spiegato che per sua scelta non ha voluto alimentare ulteriori pettegolezzi: “Non voglio sentirmi dire che ho speculato”.

Nel corso della chiacchierata con il settimanale Chi, l’influencer italo-persiana ha confidato: “Ad oggi le persone non sanno i motivi della separazione”. La Salemi, infatti, ha dichiarato di non aver voluto rivelare i motivi dell'addio per preservare il bello che c’è stato con Francesco. Infine, la diretta interessata ha puntualizzato che nel libro ha preferito concentrare la situazione sul suo stato d’animo: “Avrei potuto dire molte più cose”.

‘C’è chi è sempre parte di dinamiche gossippare’

Prima di concludere la diretta Instagram con il settimanale Chi, Giulia Salemi ha confidato di non essere mai finita sotto i riflettori per una relazione: “C’è chi ogni giorno è parte di dinamiche gossippare”. Il suo ex fidanzato Francesco Monte, intanto, si è fidanzato con Isabella De Candia anche se attualmente la coppia si tiene lontana dal mondo del Gossip.

Nei giorni scorsi, Giulia Salemi aveva spiegato che l’intento della biografia sarebbe quello di lanciare un messaggio di speranza ai lettori. Inoltre, sulle storie sentimentali che non hanno avuto il lieto fine, l’ex gieffina ha dichiarato che non bisogna dannarsi più di tanto: “La verità è che non gli piaci abbastanza”.