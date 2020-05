Vivi e lascia vivere è una delle fiction Rai più amate del momento. In queste ore il giornalista Francesco Cordella su DiPiù Tv ha parlato di un triangolo amoroso del passato che coinvolse Elena Sofia Ricci, Luca Damiani e Nancy Brilli. Secondo il giornalista, dietro ai baci passionali di Laura e Toni, ci sarebbe una sorta di vendetta televisiva da parte dell'attrice toscana. Scendendo nel dettaglio, Nancy Brilli in passato ebbe una relazione con il marito di Elena Sofia Ricci, Luca Damiani. In una recente intervista per il settimanale DiPiù Tv, Elena Sofia Ricci ha ammesso di avere avuto molte delusioni d'amore: "Ho sopportato diversi fallimenti sentimentali".

'Le aveva soffiato il marito'

La fiction che vede come protagonisti principali Laura e Toni è incentrata su amori travolgenti e tradimenti. La realtà per Elena Sofia Ricci non sarebbe poi così distante dal personaggio che interpreta. In passato Elena Sofia Ricci è stata sposata con Luca Damiani. Quest'ultimo intraprese una relazione segreta con Nancy Brilli che divenne pubblica solamente in un secondo momento a discapito dell'attrice toscana. Ma non è finita qui: Nancy Brilli in passato fu sposata con Massimo Ghini.

Secondo Francesco Cordella, l'interprete di Laura in Vivi e lascia vivere si sarebbe presa una sorta di rivincita personale: "Dietro quei baci appassionati e dietro il loro amore travolgente dettato da copione si nasconde un risvolto curioso".

A distanza di anni Cordella avrebbe riacceso i riflettori su un triangolo amoroso legato al passato. Insomma dietro ai baci di Elena Sofia Ricci con Massimo Ghini potrebbe esserci una vendetta televisiva personale ai danni di Nancy Brilli, dopo che quest'ultima in passato le avrebbe soffiato il marito.

Pappi Corsicato parla del futuro della fiction

In seguito al grande successo ottenuto dalla fiction Vivi e lascia vivere, moltissimi telespettatori si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione. A fare chiarezza sul futuro della fiction ci ha pensato direttamente il regista. In una recente intervista Pappi Corsicato ha spiegato che la serie era stata strutturata senza l'intenzione di darle una continuazione.

Tuttavia il regista non ha escluso del tutto l'ipotesi di una seconda stagione: "Si potrebbero ribaltare un po' le carte, ma è tutto ancora nella mia testa". Nell'intervista Corsicato ha precisato che, con le restrizioni dovute dalla pandemia, risulta essere tutto più complicato: "Bisogna fare i conti anche con quello". Visti i sorprendenti risultati di Vivi e lascia vivere non è escluso che le avventure di Laura e Toni possano proseguire in un secondo capitolo. Il 14 maggio la fiction ha sfiorato il 25% di share conquistando oltre 6 milioni di telespettatori.