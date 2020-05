Paolo Ciavarro è stato protagonista di un'intervista radiofonica nel programma di Radio Radio 'Non succederà più'. Durante la chiacchierata con Giada Di Miceli, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha toccato tanti temi: dalla favola d'amore con Clizia Incorvaia, agli attacchi di Antonella Elia. Per poi esprimere la sua opinione sull'ennesima crisi tra Pacifico Settembre, in arte Pago, e Serena Enardu.

Come è ormai noto, Serena Enardu nei giorni scorsi è stata protagonista di uno sfogo su Instagram. La 43enne sarda ha lasciato intendere che, la coppia non è riuscita a voltare pagina dopo i dissidi del passato: "Non sempre chi decide di perdonare ce la fa".

L'opinione di Ciavarro Junior

Giada Di Miceli ha chiesto a Paolo Ciavarro cosa pensasse dell'ennesimo allontanamento tra Pago e Serena Enardu. Il 28enne romano senza troppi giri di parole ha affermato: "Non me l'aspettavo". Poi, ha aggiunto: "È sempre difficile ricominciare e ricostruire i cocci".

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha spiegato che quando Serena e Pago erano nella casa di Cinecittà erano molto affiatati. Inoltre, Paolo si è detto convinto che la convivenza h24 tra i due gieffini, potesse essere un modo per accelerare i tempi della ricostruzione: "Evidentemente non è bastato".

A 'Non succederà più' il 28enne, con molta razionalità, ha ammesso che a volte l'amore è anche questo: spesso non tutto riesce ad andare come una persona aveva programmato.

Sui ritorni di fiamma, l'ex gieffino ha dichiarato di non essere molto propenso: "Le minestre riscaldate, non le ho mai provate io". Infine, il giovane ha dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con Pacifico Settembre: i due ancora oggi si sentono.

Miriana Trevisan smentisce il ritorno di fiamma con l'ex marito

In seguito alla crisi tra Pago e Serena Enardu, alcuni fan del cantautore avevano già sognato a un ritorno di fiamma con Miriana Trevisan. Ad alimentare le voci di un'ipotetica reunion ci aveva pensato la stessa showgirl in un'intervista a Di Più: "Tra e me Pago è tornato il sereno.

Lui ha pure dormito da me". A scanso di equivoci, la diretta interessata attraverso alcune Instagram stories ha messo a tacere ogni pettegolezzo: "Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa". L'ex ragazza di Non è la Rai ha precisato che, il rapporto con Pago è determinato dal rispetto reciproco e dal bene per il loro primogenito.

Insomma, tutti coloro che già sognavano una reunion della famiglia, dovranno ricredersi. Tra Pacifico Settembre e Miriana Trevisan non c'è in atto alcun ritorno di fiamma. Il cantautore sardo si sarebbe allontanato dalla Enardu, solamente per quanto accaduto a Temptation Island Vip.