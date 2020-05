Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e del suo nuovo corteggiatore Sirius (Nicola Vivarelli) e lo fa in un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine. L'ex cavaliere, che da due anni è fidanzato con Caterina, ha voluto dire la sua in merito alla conoscenza intrapresa dalla sua ex Gemma con il giovane Sirius. Su quest'ultimo Giorgio non ha nascosto le sue perplessità, domandosi sei il 26enne abbia veramente intenzione di baciarla.

Giorgio Manetti ricorda con amarezza la storia con Gemma a U&D

Nonostante abbia abbandonato da diverso tempo Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a seguire le vicende del programma di Maria De Filippi, luogo in cui è nata la sua storia d'amore con Gemma Galgani, durata otto mesi.

A distanza di tempo dalla loro rottura, avvenuta come noto il 4 settembre 2014, il "gabbiano" ha ripercorso con amarezza alcuni fatti accaduti ai tempi, convinto di aver dato molto alla Galgani.

Giorgio perplesso sulla coppia Gemma-Sirius

Nel corso dell'intervista Giorgio ha ricordato il momento della rottura con Gemma, soprattutto il modo in cui lei lo accusò di non averle mai detto "Ti amo". "Io non gliel’ho detto a parole, ma glielo avevo dimostrato con i fatti" ha dichiarato l'ex cavaliere al settimanale. Giorgio ha anche criticato l'attuale atteggiamento di Gemma, pronta a conoscere una persona di 26 anni. Proprio su Sirius-Nicola il Manetti ha espresso le sue perplessità.

Manetti dice la sua su Nicola Vivarelli di U&D: 'Pensa davvero di baciarla?'

Dubbi e perplessità quelle espresse da Giorgio su Sirius, che seguono quelle di Tina e molti altri protagonisti del parterre di Uomini e Donne. Il Manetti ha dichiarato di non credere che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per Gemma.

"Pensa davvero di baciarla? A darle un bacio profondo?" si chiede Giorgio nel corso dell'intervista, dove tra le altre cose mostra le sue perplessità anche verso l'attuale atteggiamento di Gemma, una donna che non riesce a riconoscere, molto diversa da quella di cui si era innamorato: "Non avrei costruito una storia di otto mesi con la donna che vedo ora".

Parole dure quelle del "gabbiano", che non crede affatto all'interesse di Sirius nei confronti della Galgani, così come gran parte del pubblico di Uomini e Donne, opinionisti compresi.

Per scoprire come si evolverà la conoscenza tra Sirius e Gemma, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di U&D che, come sempre, vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle 14:45.