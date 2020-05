In queste ultime settimane Gemma Galgani ha dato adito a molti pettegolezzi e critiche, dopo aver accettato il corteggiamento del 26enne Sirius, alias Nicola Vivarelli. Ad attaccare la dama torinese, oltre all'opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari, è stata anche la nota influencer Deianira Marzano la quale, su Instagram, non ha certo avute parole tenere nei confronti della Galgani, arrivando a darle dell'opportunista e mettendo in dubbio la veridicità dell'interesse reciproco dei due protagonisti della nuova conoscenza che sta facendo molto parlare negli ultimi giorni.

Deianira Marzano su Gemma: 'E' un'opportunista', poi la provoca: 'Vai fino in fondo'

'Cosa penso di Gemma? Che è un'opportunista che coglie la pala al balzo', così Deianira Marzano, su Instagram, ha risposto ai followers che le chiedevano un parere sulla vicenda venutasi a creare a Uomini e donne tra Gemma Galgani e Sirius (Nicola Vivarelli).

Attraverso diverse Stories, l'influencer ha continuato a parlare della dama e del suo giovane corteggiatore, lanciando diverse provocazioni: 'Tu e Sirius dovete darvi un bel bacio', esortando Gemma ad andare fino in fondo, per dimostrare che la loro storia è fattibile e non una mossa furba, creata ad arte per stare al centro dell'attenzione.

Le provocazioni e gli attacchi di Deianira fanno intuire come l'influencer non creda affatto alla sincerità dei due protagonisti, ma che il loro rapporto sia solamente una farsa.

In attesa di scoprire se Gemma e Sirius accetteranno la sfida lanciata dalla Marzano, quest'ultima ha continuato a provocare la dama torinese. 'Tu ci sei stata al gioco e quindi vai fino in fondo'.

Intanto la Galgani, stando alle anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne, farà la conoscenza anche degli altri due misteriosi corteggiatori che, nelle ultime settimane, hanno chattato con lei, 'Cuore di poeta' e 'Occhi blu'.

U&D, anche Giorgio Manetti critica Gemma: 'Non è credibile'

A criticare il comportamento di Gemma, in queste ultime ore, non è solo Deianira Marzano. Intervistato dal settimanale 'Vero', anche l'ex storico della dama torinese Giorgio Manetti, ha voluto dire la sua sulla vicenda, non risparmiando frecciatine nei confronti della sua ex, giudicata come 'non credibile' dallo stesso Giorgio.

A distanza di 11 anni dal suo ingresso a Uomini e donne, Gemma continua a sostenere di essere nel programma di Maria De Filippi per cercare l'amore. Parole che vengono giudicate non credibili dal suo ex, che la esorta invece a cercare l'amore altrove, lontano dalle telecamere. Manetti inoltre, ha dichiarato di aver passato questo ultimo periodo insieme alla fidanzata Caterina, con cui ha una relazione che sembra procedere a gonfie vele.