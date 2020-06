Una nuova protagonista della soap opera Una vita darà del filo da torcere agli abitanti del quartiere. Dalle anticipazioni spagnole si evince che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) diventerà una darklady a tutti gli effetti non appena il marito, Samuel Alday (Juan Gareda), perderà la vita. La vedova del gioielliere farà entrare in crisi la storica coppia formata da Liberto Seler (Jorge Pobes) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) quando rimetterà piede ad Acacias 38 al fianco del nuovo compagno, Alfredo Bryce.

Genoveva deciderà di punire la madre di Leonor e il nipote di Susana perché in passato le avevano negato un prestito.

Scendendo nel dettaglio Liberto si troverà a fare i conti con la giustizia con l’accusa di essersi approfittato della Salmeron. In realtà a sporgere la denuncia contro il Seler sarà il perfido banchiere Alfredo Bryce..

Una Vita, spoiler: la vedova di Samuel si vuole vendicare

La tragica fine di Samuel Alday, morto per aver fatto da scudo con il suo corpo alla moglie (Genoveva Salmeron), provocherà pericolose conseguenze per gli abitanti di Acacias 38. Nelle puntate già andate in onda in Spagna lo scorso anno e in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimana, la vedova del figliastro di Ursula farà ritorno ad Acacias 38 con Alfredo Bryce. Quest’ultimo si presenterà agli abitanti del quartiere come il nuovo marito di Genoveva che si servirà della sua complicità per vendicarsi.

La Salmeron deciderà di farla pagare a chi si è rifiutato di soccorrere lei e Samuel quando avevano dei grossi debiti. In particolare i coniugi Bryce vorranno rovinare economicamente l’intero quartiere.

Gli spoiler rivelano che Genoveva, dopo aver mandato in bancarotta Antonito Palacios, prenderà di mira Liberto.

Quest’ultimo non resisterà al fascino della Salmeron. Successivamente Susana, Lolita e Marcelina, resteranno scioccate nel vedere le forze dell'ordine entrare nel palazzo in cui vivono. Non appena Casilda vedrà Rosina preoccupata per l’assenza del marito, troverà il coraggio di metterla al corrente di un’amara realtà.

La fidata domestica riferirà alla Rubio di aver visto il Seler in atteggiamenti intimi con Genoveva.

Liberto in prigione, l’inganno di Genoveva

Il nipote di Susana non riuscirà a dare le dovute spiegazioni alla moglie perché finirà in prigione. A questo punto Casilda conforterà la madre di Leonor mentre la Seler, non appena vedrà il nipote in manette, cercherà di farsi dire dagli agenti il motivo per cui l’hanno arrestato senza ricevere nessuna risposta.

In seguito, mentre l’ex sarta si lascerà andare alla disperazione totale, emergerà il motivo per cui il marito della Rubio verrà condotto in carcere. Nello specifico quest’ultimo si troverà sotto accusa per aver abusato della Salmeron. In realtà si tratterà di una vera e propria strategia architettata dalla darklady.

I telespettatori, infatti, avranno modo di scoprire che la moglie di Alfredo ha sedotto Liberto nel salotto di casa sua poiché era consapevole che sarebbero stati sorpresi da Casilda.

La Salmeron si sente in colpa, Rosina caccia di casa il marito

Nel frattempo Rosina, sempre più turbata, arriverà a sospettare che Genoveva potrebbe aver teso un inganno a suo marito non appena Susana la inviterà a fare qualcosa per far scagionare il nipote. Ramon riuscirà a smascherare Alfredo e farà sapere, tramite i giornali, che ha truffato tutti i paesani. A questo punto ci sarà uno spiraglio di luce anche per Liberto. Quest’ultimo tornerà in libertà proprio il giorno in cui riceverà la visita di sua moglie che si dirà disposta a sostenerlo.

Genoveva sarà assalita dai sensi di colpa per ciò che ha fatto al Seler dopo aver parlato con Felipe mentre la Rubio farà un passo indietro. Quest’ultima ordinerà al consorte di abbandonare subito il tetto coniugale e gli dirà di non poterlo perdonare. A far cambiare idea a Rosina sarà Genoveva durante la festa organizzata da Ramon per la scarcerazione di Liberto.