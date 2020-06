Di recente, Maurizio Costanzo ha risposto alle domande di alcune lettrici in merito a quanto sta accadendo a Uomini e donne tra Gemma e il suo giovanissimo corteggiatore Sirius. Il marito di Maria De Filippi non è stato molto clemente con la dama e l'ha accusata di aver messo in atto una strategia.

Secondo il punto di vista del giornalista, dunque, risulta poco credibile che una donna dell'età di Gemma possa interessarsi ad un ragazzo così giovane. Per tale ragione, sembra tutto frutto di una strategia studiata ad hoc per stare al centro dell'attenzione.

Il pensiero di una lettrice di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha manifestato la sua opinione in merito a quanto sta accadendo nelle ultime settimane nel programma pomeridiano Uomini e Donne. Il conduttore ha risposto sulle pagine del settimanale Nuovo ad una sua lettrice che ha pesantemente accusato Gemma. La persona in questione ha definito la dama bianca in questo modo: "Ormai ha perso ogni tipo di credibilità". In seguito ha aggiunto: "Chi può mai credere che un ragazzo di 26 anni sia interessato a lei, è il suo stratagemma, starà cercando popolarità". Il giornalista ha replicato e la sua versione è sembrata perfettamente in linea con quello che pensa la maggior parte dei telespettatori e dei presenti in studio.

Il pensiero di Maurizio Costanzo

Il marito di Maria De Filippi ha ribadito che la dama bianca sa perfettamente come fare per rimanere al centro dell'attenzione e avere i riflettori puntati addosso. Nel dettaglio ha detto: "Gemma è stratega, sa il fatto suo". Questo, quindi, non sarebbe altro che un tentativo di continuare a far discutere e a generare clamore.

Il suo comportamento, ovviamente, giova sia al suo personaggio, sia al programma in generale. Il protagonista di questo intervento, però, ha voluto concludere lasciando il beneficio del dubbio. Nello specifico, infatti, ha detto che a entrambi i protagonisti sembra che non importi affatto l'enorme differenza di età che li separa.

L'opinione su Nicola Vivarelli

Inoltre, Costanzo ha asserito di essere un po' più propenso a credere all'interesse di Nicola Vivarelli, rispetto a quello di Gemma. Se per il giornalista quest'ultima sta fomentando un rapporto fasullo solo per restare al centro dell'attenzione, Sirius potrebbe, invece, provare un sincero interesse per la dama. Ad ogni modo, ciò che è certo è che il rapporto tra i due protagonisti di Uomini e Donne sta generando molto scalpore tra i telespettatori. Nelle ultime puntate andate in onda, inoltre, i due hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme, anche senza telecamere. Il fatto che non sia ancora scattato un bacio, oppure qualcosa di più, sta alimentando ulteriormente i dubbi di tutti quelli che non credono a questa storia.