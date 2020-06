Juan Luis Ciano dice la sua sulla vicenda che più sta appassionando il pubblico di Uomini e donne, ovvero la conoscenza tra il 26enne Sirius (Nicola Vivarelli) e la 70enne Gemma Galgani. Come noto, proprio Juan Luis in questa stagione, ha avuto una frequentazione con la dama torinese, che lo ha liquidato in malo modo, costringendolo ad abbandonare il programma.

Ora l'ex cavaliere, visto quanto sta accadendo in tv tra il giovane ufficiale di Marina e la dama, non ha potuto far altro che commentare la vicenda, attaccando entrambi, lei per il fatto di recitare sempre lo stesso copione, lui per essere alla ricerca della visibilità.

U&D, l'ex di Gemma Juan Luis convinto che Nicola sia alla ricerca della visibilità

Raggiunto dal sito 'Fanpage', Juan Luis ha detto la sua sulla conoscenza tra Sirius e Gemma, che tanto sta facendo discutere in queste ultime settimane a Uomini e donne. A destare scalpore e qualche sospetto è la notevole differenza di età tra i due (lui 26 e lei 70 anni).

A tal proposito, l'ex spasimante della dama, non ha usato mezzi termini ("Lo considero ignobile"), dicendosi convinto che Nicola sia in trasmissione solo per la visibilità, disposto al sacrificio. Una tesi che coincide con quella degli opinionisti di U&D, Tina e Gianni che, sin dal primo momento, non hanno creduto al reale interesse di Sirius nei confronti della più matura Gemma.

U&D, Juan Luis su Gemma: 'E' in trasmissione per fare show'

Juan Luis Ciano è stato uno degli ultimi corteggiatori frequentati da Gemma a Uomini e donne, ma loro conoscenza si era interrotta in malo modo. A tal proposito, l'ex cavaliere ha voluto precisare che la dama, ha raccontato in televisione cose non vere sul suo conto e che lo hanno ferito.

Motivo che lo hanno indotto a lasciare il programma di Maria De Filippi con la coda tra le gambe. Nonostante non porti rancore verso Gemma, Ciano non è stato tenero nel giudicare la conoscenza tra la dama e Sirius. Dalle sue parole, si evince come la Galgani sarebbe molto diversa nella realtà da quanto appare in video.

Secondo il partenopeo infatti, Gemma Galgani reciterebbe sempre lo stesso copione: arriva un uomo, si innamora di lui, diventa gelosa e pretende un bacio. Non importa se abbia 58 anni o 26, 'è in trasmissione per fare show'.

Uomini e donne, Ciano a gamba tesa contro Sirius: 'Lui disposto a sacrificarsi'

Dall'intervista rilasciata da Ciano al portale 'Fanpage' dunque, emerge un ritratto di Gemma molto diverso da quello che appare in televisione. La Galgani, a detta di Juan Luis, sarebbe una donna falsa, sostanzialmente interessata solo a mantenere un copione. Su Nicola invece, l'odontotecnico napoletano, pare certo che il giovane piaccia a Gemma. Un interesse che fatica a credere sia reciproco.

Secondo lui infatti, è improbabile che un ragazzo di 26 anni sia attratto da una donna più grande di lui di ben 44 anni, pensando anche ad un probabile e futuro approccio fisico fisico tra i due. 'Lo vedo convinto a sacrificarsi', dice Juan Luis, dichiarando tra l'altro come, a suo parere, tutta questa vicenda sia anche diseducativa.