Molte novità attendono Ramon e Carmen nelle prossime puntate di Una vita. Come noto, i due si innamoreranno e incominceranno una relazione che terranno inizialmente nascosta a tutti, compresi Antonito e Lolita. Secondo le anticipazioni, il figlio di Ramon verrà a conoscenza della storia del padre in un modo particolare e non la prenderà affatto bene. La verità sulla relazione tra i due verrà comunicata ad Antonito da un ispettore dell'esercito il quale, tra le altre cose, cercherà di costringerlo ad arruolarsi nell'esercito.

Antonito chiamato al servizio militare obbligatorio nelle prossime puntate di Una vita

Tutto avrà inizio quando il governo spagnolo deciderà di far arruolare nell'esercito non solo i poveri ma anche gli appartenenti alla borghesia. Sarà così che Antonito scoprirà di dover fare il servizio militare. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita, si viene a conoscenza del fatto che Ramon, insieme a Felipe e a Liberto, cercherà un modo per evitare al figlio la leva obbligatoria ma, nonostante tutti gli sforzi, non riuscirà a trovare nessun cavillo legale che possa evitargli l'arruolamento. Nel frattempo, Ramon e Carmen, visto il problema di Antonito, decideranno di aspettare ancora, prima di rivelare a lui e a Lolita la loro relazione.

Una vita, trame spagnole: l'ispettore dell'esercito scopre la relazione tra Ramon e Carmen

Successivamente, Ramon e Antonito scopriranno che il giovane potrebbe essere esonerato dal servizio militare solo se dimostrasse di doversi occupare di un famigliare con gravi necessità. Sarà a questo punto che Ramon si fingerà "rimbambito", riuscendo a convincere l'ispettore dell'esercito della sua "insanità mentale".

Qualcosa nel piano però, sembrerà non andare come dovuto. L'ispettore infatti, ascolterà una conversazione sulle scale di Acacias 38 tra Susana e Rosina, le quali parleranno proprio della relazione tra Ramon e la domestica Carmen.

Una vita, spoiler: Antonito furioso dopo aver appreso della storia clandestina del padre

Sarà a questo punto che il militare si sentirà preso in giro e raggiungerà Antonito, al quale dirà di aver sentito della relazione tra il padre, fatto passare per malato mentale, con una certa Carmen. Sarà così che il giovane Palacios verrà a conoscenza della liaison tra il padre e la domestica e, da quanto rivelano le anticipazioni spagnole, il giovane non la prenderà affatto bene. Non solo sembrerà certo il suo imminente arruolamento, ma non ne vorrà sapere di avere una domestica come "matrigna".

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata alla storia d'amore tra Carmen e Ramon, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalle 14 e 10.