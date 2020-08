Tra poche settimane anche i telespettatori italiani di Beautiful assisteranno alla rivelazione del grande segreto sulla piccola Beth. Il tutto porterà Steffy a doversi separare dalla piccola Phoebe. Una separazione dolorosa e straziante, visto che figlia di Ridge, per quasi un anno, ha fatto da madre alla neonata, inconsapevole che questa sia in realtà la primogenita di Liam e Hope. Quest'ultima intanto, non vorrà passare nemmeno un minuto lontano dalla figlia ritrovata, promettendo nel contempo a Steffy, di non escluderla dalla vita di Beth.

Steffy viene a sapere che Phoebe è Beth nelle prossime puntate di Beautiful

La verità sullo scambio di culle porterà inevitabilmente Steffy ad affrontare un momento particolarmente doloroso. Steffy infatti, verrà informata da Liam e Hope del fatto che Phoebe, la bambina adottata tramite il dottor Reese, non è altri che Beth. La giovane verrà quindi a conoscenza di tutta la verità sullo scambio di culle e sulle malefatte di Buckingham e di Flo, fintasi la madre biologica di Phoebe. La figlia di Ridge faticherà a credere al racconto di Liam, ma dovrà fare i conti con la realtà dei fatti. Hope non vorrà passare un altro minuto lontano dalla sua piccola e non vorrà lasciare la casa di Steffy senza la sua bambina.

Beautiful, spoiler Usa: Steffy straziata dal dolore per doversi separare da Beth/Phoebe

A casa di Steffy dunque, si consumerà un nuovo dramma, nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Steffy Forrester sarà molto provata dopo aver scoperto la verità sullo scambio di culle e capirà che dovrà separarsi dalla neonata, visto che riterrà giusto che la bambina stia con la sua vera madre.

Nonostante sia consapevole di ciò, non potrà fare a meno di versare lacrime amare tra le braccia del padre Ridge, il quale tenterà di darle conforto. Proprio quest'ultimo, sosterrà che la figlia debba avere del tempo per elaborare quanto accaduto, mentre Brooke farà pressioni affinché Phobe/Beth torni subito tra le braccia di Hope.

Steffy Forrester costretta a riconsegnare Beth a Hope e Liam

Quanto andrà in onda nel corso delle prossime settimane, sarà un momento particolarmente straziante, dove anche Liam si ritroverà, suo malgrado, ad assistere alla disperazione di Steffy. Sarà proprio la figlia di Ridge alla fine, a capire che la cosa giusta da fare è quella di riconsegnare Beth alla sua vera madre. Hope dal canto suo, prometterà alla sorellastra di non escluderla dalla vita di Beth, consapevole dell'amore che Steffy prova e proverà sempre per la bambina che, per quasi un anno, ha trattato come figlia sua. Kelly e Beth sono sorelle e questo non cambierà, a detta di Hope, la quale, nel prosieguo delle puntate, cercherà di creare una famiglia insieme alla figlia ritrovata e a Liam.