Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 13 settembre, Can chiederà a Sanem di tornare insieme. Il fotografo, inoltre, darà un nuovo bacio all'aspirante scrittrice.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta la storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, giovane scrittrice e sua dipendente. Tra i due ci sono degli alti e bassi, ma il loro amore sembra avere sempre la meglio.

DayDreamer, spoiler 13 settembre: Sanem tiene un discorso per la Fikri Harika

Can farà di tutto per fare un buon lavoro e inviterà i suoi dipendenti a lavorare a casa sua per la campagna di Compass Sport.

La mamma di Sanem, però, diffidente nei confronti dei due giovani, si presenterà a casa Divit per tenere la situazione sotto controllo. La donna porterà dei piatti cucinati da lei ai dipendenti della Fikri Harika con l'unico scopo di non lasciare Can e sua figlia da soli. Intanto, una volta concluso il lavoro, Divit chiederà a Sanem di tenere lei il discorso finale per la campagna durante la festa organizzata per l'evento e la giovane accetterà. Intanto, Aylin farà di tutto per sabotare il lavoro di Can e cancellerà i file dal computer di Sanem, ma la giovane riuscirà comunque a cavarsela grazie alla sua memoria fotografica.

DayDreamer, trama 13 settembre: Can e Sanem tornano insieme e tra i due scatta il bacio

Can e Sanem hanno ormai deciso di restare solo amici, ma era chiaro che tra loro ci fosse ancora del sentimento. I due, infatti, continuano a manifestare una forte gelosia verso l'altro e fanno di tutto per trascorrere più tempo insieme possibile.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 13 settembre vedremo che Sanem avrà un incidente con una finestra e Can andrà a salvarla. In quell'occasione, il giovane le dirà di non voler continuare ad essere amici e le chiederà di ritornare insieme. Senza troppe titubanze, Sanem accetterà la proposta del suo amato. Intanto, Aylin continuerà a sabotare alle loro spalle e il suo intento è quello di rendere pubblica la loro storia d'amore, causando così dei problemi alla giovane Aydin.

Una volta ripresa la loro relazione, Can e Sanem passeranno sempre più tempo insieme e, durante una serata a casa Divit, i due vedranno un film strappalacrime. Per consolare la sua amata, Divit le darà un bacio. Pertanto, nelle prossime puntate, vedremo che Sanem confesserà a sua sorella di essere tornata con Can. I due ci terranno molto a tenere la loro storia segreta, inconsapevoli dei piani di Aylin. Intanto, il fotografo inviterà la sua amata a trascorrere una notte con lui nella casetta nel bosco.