Venerdì 28 settembre, giorno della diretta del Grande Fratello Vip, sulla pagina ufficiale Instagram della showgirl Elisabetta Gregoraci è apparso un video che la ritrae nei suoi momenti più divertenti all'interno della casa. Tra i tanti 'mi piace' che il video ha ricevuto, non è certamente sfuggito all'occhio vigile delle fan di DayDreamer quello di Can Yaman. Il gesto dell'attore turco è un semplice apprezzamento nei confronti della showgirl calabrese o ha a che fare proprio con il Grande Fratello?

Negli ultimi giorni, le attenzioni delle fan della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, hanno tenuto molto sotto controllo l'attore protagonista Can Yaman.

E' chiaro, ormai, che il giovane bello e misterioso sia ormai un vero e proprio sex symbol in Italia. I fan, infatti, hanno fatto di tutto per capire se in effetti Can sarebbe tornato nella tv italiana e in quale programma. In particolare, lo scorso venerdì c'è stato un gesto dell'attore che ha innescato molta curiosità nei telespettatori. Sul profilo di Elisabetta Gregoraci, showgirl impegnata attualmente nel reality del Grande Fratello Vip, è apparso un video che la ritrae nei momenti più carini nella casa. L'attore turco ha apprezzato il video al punto da far spuntare il suo 'mi piace' e questo ha mandato i fan in tilt. Quello che tutti si chiedono è se Can abbia fatto un semplice apprezzamento ad Elisabetta o dietro ci sarebbe una possibile ospitata nel programma di Alfonso Signorini.

E' risaputo, infatti, che il conduttore in passato avrebbe voluto la partecipazione dell'attore turco come concorrente del GF Vip. Signorini riuscirà finalmente ad averlo come ospite in una puntata?

Il 'like' che Can Yaman ha lasciato sul post di una concorrente del Grande Fratello ha innescato molta curiosità nei fans.

Ricordiamo, infatti, che in passato Signorini avrebbe provato ad avere l'attore turco come concorrente del reality, ma Can avrebbe rifiutato categoricamente. I motivi di questa risposta non sono mai stati chiari, ma molti hanno pensato che potesse essere collegato al suo impegno sul set di Bay Yanlis.

Attualmente, però, sembra che la serie tv turca sia giunta alla sua fine dopo la prima stagione, poiché gli ascolti non hanno raggiunto le aspettative dei produttori. Ora che Can è libero dal suo impegno, alcuni rumors avanzano l'ipotesi che il giovane attore possa prendere in considerazione l'idea di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A tal proposito, sembra che i fans non sarebbero molto d'accordo su questa ipotesi, poiché preferirebbero vedere l'attore sul set e non all'interno di un reality.