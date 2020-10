I pomeriggi di Canale 5 continuano a essere occupati dalla popolare Serie TV intitolata Daydreamer - Le ali del sogno, che vede protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. I due amati attori turchi di recente per la felicità dei loro numerosi fan sono stati ospitati a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Nel corso del singolo episodio che verrà trasmesso il 25 ottobre dalle ore 15:45 sino alle 16:40 circa, non mancheranno di certo momenti di tensione e colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Huma Divit (Ipek Tenolcay) pur avendo appena messo piede a Istanbul, troverà la giusta soluzione per far lasciare il suo primogenito Can e Sanem.

L’ex moglie di Aziz dopo aver fatto la conoscenza di Ceyda, vorrà aiutarla a farle fare breccia nel cuore del fotografo.

DayDreamer, anticipazioni del 25 ottobre: Can odia la madre per averlo abbandonato da piccolo

Nel corso della puntata della fortunata soap opera che i telespettatori italiani seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 25 ottobre, Can farà capire per l’ennesima volta di odiare la madre Huma per averlo abbandonato da piccolo. Quest’ultima ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il figlio maggiore in seguito alla separazione dal marito Aziz, per aver scelto di vivere lontano dalla Turchia con Emre.

Le anticipazioni raccontano che la signora Divit non appena si presenterà alla Fikri Harika dimostrerà subito di nutrire simpatia per Ceyda.

Huma vuole aiutare Ceyda a conquistare il suo primogenito, il fratello di Emre furioso

A questo punto Huma vorrà far nascere una storia d’amore a tutti i costi tra il suo primogenito e la proprietaria della Compass Sport. Per riuscire nel suo intento l’astuta darklady sarà decisa a dare dei consigli a Ceyda spingendola a non arrendersi, con la convinzione che sia la donna più appropriata per stare al fianco di suo figlio.

Successivamente l’ex moglie di Aziz farà valere il suo peso azionario nell’agenzia pubblicitaria di famiglia essendo socia al 40%, disprezzando Sanem e Leyla: tuttavia, il comportamento della new entry non piacerà a Can. Huma in realtà si scaglierà contro le sorelle Aydin a causa di Aylin, che le farà credere che le due fanciulle hanno sedotto i suoi figli per migliorare le loro condizioni economiche.

Per concludere Can sarà disposto a tutto per prendere le difese della propria amata, invece Nihat continuerà a stare distante dai propri cari, soprattutto dalla moglie Mevkibe: in particolare il signor Aydin trascorrerà la notte tra le mura del suo negozio.