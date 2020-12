In Beautiful, nelle puntate andate in onda recentemente negli Usa, Thomas starà vivendo momenti drammatici. Dalle anticipazioni si viene a sapere che il giovane Forrester sarà operato al cervello. Le sue condizioni saranno gravi e Ridge e Steffy avranno timore di perderlo. Anche Hope non si staccherà dal suo capezzale. L'operazione andrà bene, ma il ragazzo rimarrà in coma. Intanto Steffy si sentirà in colpa per aver tradito Finn con Liam e anche quest'ultimo si ritroverà a fare i conti con i sensi di colpa nei confronti di Hope, dopo aver scoperto che Logan non lo ha tradito con Thomas.

Anticipazioni: Thomas ricoverato d'urgenza in ospedale

Nelle puntate di Beautiful andate in onda a inizio dicembre negli Usa, Thomas sarà stato ricoverato d'urgenza in ospedale, dopo essere crollato a terra. Sarà Hope a raccontare a Liam di aver trovato Thomas in preda al delirio mentre parlava con il manichino e di come il ragazzo sia svenuto subito dopo. Liam rimarrà basito e capirà di essere stato vittima di un malinteso, visto che Hope gli spiegherà che lui ha visto il bacio tra Thomas e il manichino con le sue sembianze. Hope dunque non avrà affatto tradito Liam, mentre quest'ultimo invece sì, visto che avrà passato la notte con Steffy.

Beautiful, spoiler Usa: Thomas operato al cervello

Il dottor Finn comunicherà a Ridge, Steffy, Hope e Liam che Thomas ha qualcosa che non va nella corteccia cerebrale e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

I familiari rimarranno basiti dalla prognosi e avranno timore che il ragazzo possa non farcela. Anche Liam, nonostante tutto, sarà sconvolto dalla notizia e chiederà se Thomas possa tornare quello di prima dopo l'operazione al cervello. Steffy e Ridge sproneranno il dottor Finn ad essere sincero con loro e il medico prometterà di fare del suo meglio per salvare Thomas.

Da questo si capirà come le condizioni del giovane Forrester siano delicate.

Thomas ancora in coma, Liam vuole confessare il tradimento a Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy, Ridge e Hope pregheranno per la buona riuscita riuscita dell'operazione e incoraggeranno Thomas a combattere per la sua vita.

Hope inoltre, gli ricorderà che ha un figlio che lo ama e che lo attende.

L'intervento al cervello riuscirà perfettamente, ma Thomas rimarrà in coma. Steffy in particolare, sarà in ansia per la salute del fratello, ma non solo. La Ceo della Forrester non si darà pace per il fatto di aver tradito il fidanzato Finn con Liam. La giovane infatti, avrà ceduto alla passione, trascorrendo una notte d'amore con l'ex marito. I sensi di colpa di Steffy, la porteranno a cercare conforto tra le braccia di Ridge. La ragazza capirà di dover fare chiarezza con Liam su quanto accaduto tra loro. Durante il confronto Steffy gli dirà di non voler svelare il loro segreto a nessuno, mentre Liam vorrà confessare tutto a Hope.