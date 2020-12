Le anticipazioni di Una vita provenienti dalla Spagna annunciano importanti novità riguardanti donna Susana. Il personaggio interpretato da Amparo Fernandez lascerà la soap dopo ben 1359 puntate. Donna Susana si congederà dai vicini di Acacias dopo aver sposato in seconde nozze l'ex diplomatico Armando Caballero, con il quale deciderà di trasferirsi a New York. L'attrice spagnola, ha voluto spiegare, in una recente intervista, i motivi che l'hanno indotta a lasciare la soap. Una decisione difficile la sua, visto che sul set in questi anni, ha stretto molte amicizie soprattutto con la collega Sandra Marchena.

Una vita, spoiler: donna Susana si innamora di Armando

Il personaggio di Susana in Una vita ha attirato sia simpatie che antipatie nel corso degli anni. Le sue idee alquanto bigotte e la sua rigidità morale contrastano da sempre con la sua grande generosità. Nelle prossime puntate, l'ex sarta perderà la testa per un ex diplomatico, Armando Caballero, uno dei nuovi personaggi che i telespettatori di Canale 5 conosceranno a breve. I due si incontreranno per la prima volta grazie a Liberto e sin da subito Rosina si accorgerà dell'interesse dell'amica per il nuovo arrivato. Con l'aiuto del marito, Rosina cercherà un modo per far trascorrere del tempo insieme a Susana e Armando.

Una vita, Susana scopre che Armando è divorziato

Con il prosieguo della story line, donna Susana ammetterà a Rosina di essersi innamorata di Armando.

I due continueranno a ritagliarsi dei pomeriggi insieme, ma qualcosa manderà in confusione l'ex sarta. La donna infatti scoprirà che l'ex diplomatico è divorziato e per questo cercherà di allontanarsi da lui. Susana infatti non riuscirà ad accettare il fatto che l'uomo abbia interrotto il matrimonio andando contro i principi di Dio. La donna cercherà anche di evitare le vicine per non incorrere nelle malelingue, ma i sentimenti per Caballero saranno difficili da dimenticare.

Armando le proverà tutte per tornare insieme alla ex sarta e sarà ancora una volta Rosina a fare da cupido e a farli riavvicinare.

Armando è Susana si sposano e lasciano Acacias nelle prossime puntate di Una vita

Tutto sembrerà procedere per il meglio tra i due piccioncini, ma le cose si complicheranno quando il re Alfonso XIII convocherà Armando per una missione internazionale.

Susana ci resterà male e scomparirà facendo preoccupare Rosina. Nelle prossime trame di Una vita, la donna farà presto ritorno ad Acacias e dirà ad Armando di aver accettato la sua imminente partenza. L'uomo in seguito, riuscirà ad ottenere un permesso speciale per portare con sé Susana a New York, ma quest'ultima pretenderà che lui la sposi. Sarà così che i due coinvolgeranno a nozze ed in seguito si congederanno da parenti e amici, lasciando Acacias per trasferirsi in America.