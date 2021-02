La soap opera spagnola Il Segreto, nonostante si stia avvicinando sempre di più al gran finale di stagione, continua ad appassionare. Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 7 marzo dalle ore 14:15, finalmente si assisterà alla scarcerazione di Jesus Urrutia: quest'ultimo era finito in prigione dopo aver confessato al giornalista Alberto Santos Centeno di essere il responsabile di un incidente avvenuto tempo fa nella fabbrica di Ignacio Solozabal situata a Bilbao. Il marito di Encarnacion deluso dal padre di Carolina, Rosa e Marta per non aver fatto nulla per farlo liberare, non appena si ricongiungerà con i propri cari, metterà la parola fine alla loro amicizia.

Ramon Solozabal invece tratterà male la moglie Marta, quando ammetterà di aspettare un figlio da Adolfo de Los Visos.

Il segreto, trama del 7 marzo: Jesus Urrutia non vuole sapere più nulla di Ignacio

Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio in programma sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset domenica 7 marzo, dicono che Ramon si scontrerà con Adolfo dopo aver appreso di non essere il padre della creatura che aspetta sua moglie Marta. Fortunatamente ad interrompere l’acceso litigio ci penserà Manuela, ma subito dopo Ignacio esigerà di ricevere delle spiegazioni dai suoi generi.

Mentre a villa Solozabal nessuno proferirà parola su quanto accaduto, Urrutia uscirà dal carcere per merito dell'amnistia concessa dal governo repubblicano: quest’ultimo a sorpresa non appena si troverà faccia a faccia con Ignacio lo farà rimanere senza parole nell’istante in cui gli sottolineerà che da adesso in poi prenderanno delle strade diverse.

In particolare Jesus si rifiuterà di tornare a lavorare nella fabbrica di Solozabal, per averlo abbandonato durante la sua detenzione.

Gli arcangeli pianificano un nuovo attacco, Rosa minaccia Marta

Nel contempo Francisca accetterà di far visitare Raimundo dal dottor Clemente, che le consiglierà di cercare altri specialisti. Successivamente il capitano Huertas sarà alle prese con le ricerche di Maqueda, scomparso dopo aver parlato con Jean Pierre, cioè il misterioso amante francese di Isabel.

Intanto gli arcangeli programmeranno un attacco più devastante di quello che si è verificato a La Puebla.

Donna Begoña consolerà la figlia Rosa invitandola a riprendere in mano le redini della sua vita sbarazzandosi di tutto ciò che ostacola la sua felicità: la fanciulla darà l’impressione di aver preso alla lettera il consiglio della madre, visto che minaccerà subito la sorella Marta.

Nel contempo quest’ultima continuerà a fare i conti con l’ira del marito Ramon che sarà sempre più violento nei suoi confronti.

In seguito Onesimo, convinto di poter aiutare Raimundo con le sue doti da psichiatra, convincerà Francisca a dargli il suo consenso per poter fare una diagnosi all’ex locandiere. Intanto Hipolito, dopo aver avuto diversi battibecchi con la madre Dolores, deciderà di recarsi alla Punta del Descalabro per prendere un fiore miracoloso in grado di poter far passare le coliche a sua figlia Belen. Infine Onesimo creerà scompiglio all’emporio, non appena sarà in procinto di allevare delle api.