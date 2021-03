Molte sorprese attendono i fan di Beautiful nel corso della prossima settimana. Hope deciderà infatti di rompere con Liam Spencer e lo farà dopo aver assistito al bacio tra il giovane e Steffy. Hope però, sarà all'oscuro che il tutto fa parte di un piano ben congeniato da Thomas, il quale sarà riuscito a coinvolgere anche la sorella. Ridge intanto, sarà convinto che il figlio si sia messo alle spalle l'ossessione per Hope ma non sa che Thomas starà ingannando anche lui.

Beautiful, spoiler: Liam va da Steffy dopo il rifiuto di Hope

In Beautiful, la proposta di matrimonio di Liam a Hope non andrà secondo i piani.

La figlia di Brooke infatti non accetterà le condizioni imposte dal fidanzato e non vorrà in alcun modo rinunciare a Douglas. Per questo Liam deciderà di lasciare lo chalet e andare da Steffy dove trascorrerà la notte. In seguito, Brooke riuscirà a convincere la figlia a tornare sui suoi passi, invitandola ad andare da Liam per rassicurarlo sul fatto che voglia ancora dividere la sua vita con lui.

Beautiful, trame 28 marzo-3 aprile: Hope vede il bacio tra Liam e Steffy

Nel corso degli episodi di Beautiful in onda sino al prossimo 3 aprile, Hope deciderà quindi di recarsi a Malibu ma non sa che verrà seguita da Thomas. Il giovane infatti, avrà ascoltato il discorso tra Hope e Brooke e avrà messo in atto il suo subdolo piano. Thomas avvertirà Steffy dell'imminente arrivo di Hope e la convincerà a farsi sorprendere mentre bacerà Liam.

La CEO della Forrester asseconderà il fratello e sarà così che Hope, arrivata alla casa sulla scogliera, si troverà di fronte ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Liam starà ricambiando il bacio di Steffy. Sconvolta, Hope affronterà i due e rivolgendosi a Liam, gli dirà che ad intromettersi nella loro relazione non è Thomas ma bensì Steffy.

Beautiful, anticipazioni: Hope lascia Liam, Thomas soddisfatto

Furibonda, Hope deciderà di troncare con Liam. Tutta la scena verrà vista da lontano da Thomas, il quale sarà compiaciuto nel constatare la buona riuscita del suo piano. Intanto Brooke e Ridge si ritroveranno a discutere ancora di Thomas. I due saranno all'oscuro degli ultimi accadimenti.

Ridge in particolare, venuto a sapere delle condizioni imposte da, Liam a Hope di mostrerà preoccupato per Douglas. Se Hope dovesse rinunciare a lui, il bambino si ritroverebbe ancora una volta senza un punto di riferimento. Come reagiranno Brooke e Ridge quando verranno a sapere quanto accaduto a casa di Steffy? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Si ricorda inoltre che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40. Per rivedere quanto già trasmesso basta collegarsi al sito Mediaset Play.