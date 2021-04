Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 aprile su Canale 5, Sally Spectra (Courtney Hope) farà di tutto pur di rimanere al fianco del suo amato Wyatt e cercherà di allontanare Florence Fulton dall’uomo, ma non avrà successo. Wyatt Spencer, infatti, sarà sempre più innamorato di Flo e deciderà di stare insieme a lei per sempre. In seguito Sally sarà molto preoccupata per la sua Salute, così deciderà di fare alcuni accertamenti. Nel frattempo Brooke e Quinn non faranno altro che scontrarsi e finiranno per minacciarsi a vicenda.

Eric Forrester vorrà fare la sua parte per sistemare la situazione e cercherà di mettere pace tra le due donne, ma non ci riuscirà, mentre Ridge sarà desideroso di tornare alla sua vita di sempre insieme a Brooke, così cercherà di convincere la donna.

Anticipazioni Beautiful: Sally accusa dei tremori alle mani

Nelle prossime puntate di Beautiful Sally Spectra sarà molto in ansia per la sua salute: la donna accumulerà troppo stress, anche a causa dei problemi avuti con Wyatt, tanto da accusare degli strani tremori alle mani. Nonostante le difficoltà, Sally sarà determinata a rimanere al fianco dello Spencer e cercherà in tutti modi di tenere l’uomo lontano da Florence. Nel frattempo Wyatt andrà a confidarsi con Katie, riguardo la complicata situazione che sta vivendo con Sally e con Florence.

Spencer, infatti, sarà ormai tornato insieme alla giovane Fulton, ma sarà molto preoccupato per i sentimenti dell’ex fidanzata e vorrebbe trovare un modo per aiutarla, ma Katie gli consiglierà subito di lasciar perdere.

Brooke e Quinn si minacciano a vicenda

Brooke e Quinn saranno ormai ai ferri corti e si minacceranno a vicenda.

Più tardi Eric cercherà di mettere pace tra le due donne e chiederà a Quinn di fare pace con Logan. Ridge, intanto, sarà desideroso di tornare alla vita di prima e alla normalità, così cercherà di persuadere Brooke. Frattanto Wyatt deciderà di chiudere ogni rapporto con Sally e insinuerà che la donna, in realtà, sia interessata a suo fratello Liam.

In seguito Wyatt confiderà a Liam di essere sempre stato innamorato di Florence e che è intenzionato a stare insieme a lei e formare una famiglia. Infine, Sally Spectra continuerà ad essere molto preoccupata per la sua salute, così deciderà di ritornare in ospedale per effettuare un ulteriore controllo. Inaspettatamente Spectra incontrerà Katie. Quest'ultima avrà uno strano atteggiamento e si mostrerà sin da subito molto disponibile, tanto da offrire a Sally la sua compagnia e il suo aiuto.