In Beautiful tra qualche settimana emergerà la verità sullo stato di salute di Sally Spectra. Sarà Flo a scoprire che in realtà la giovane Spectra non è in fin di vita. La figlia di Shauna riuscirà a entrare nel computer della dottoressa Escobar scoprendo la farsa di Sally, ma verrà colta in flagrante da quest'ultima e da Penny.

Beautiful spoiler: Wyatt scopre che Sally sta per morire

Nel corso dei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5 Sally Spectra scoprirà di avere una malattia terminale. La giovane si confiderà con Katie alla quale chiederà di mantenere il segreto sul suo stato di salute.

Ben presto, si capirà che tutto farà parte di un piano ben congegnato da Sally per tenere legato a sé Wyatt. Nel dettaglio, i telespettatori vedranno che il figlio di Bill verrà messo al corrente proprio da Katie della situazione di Sally e sarà così che il ragazzo deciderà di stare accanto alla ex fidanzata in quelle che crede essere le sue ultime settimane di vita.

Beautiful, Penny e Sally ingannano tutti: Spectra non è in fin di vita

Con il prosieguo delle puntate di Beautiful, tutti saranno convinti che a Sally resti solo un mese di vita. Ridge e Steffy eviteranno per questo motivo di licenziare la ragazza. In seguito, la dottoressa Penny Escobar, il medico che ha in cura Sally, comincerà ad avere dei sensi di colpa e sarà così che emergerà la verità sul reale stato di salute della giovane Spectra.

Da un dialogo tra medico e paziente infatti, si intuirà che Penny avrà falsificato la diagnosi di Sally. Quest'ultima non vorrà raccontare la verità a Wyatt, nonostante la dottoressa la inviti a farlo prima che sia troppo tardi. Sally, pur di costringere Penny Escobar a reggere il gioco, le prometterà di farle avere un posto alla Forrester Creations.

Penny infatti, nonostante abbia una carriera nel campo medico ha sempre sognato di lavorare nella moda.

Anticipazioni Beautiful: Flo indaga su Sally e scopre che sta mentendo

Nonostante la dottoressa Escobar consigli a Sally di rivelare ai suoi cari che è stata trovata una cura al suo male, Sally continuerà a portare avanti la sua farsa.

La stilista in questo modo terrà legato a sé Wyatt. Flo nel frattempo, comincerà ad avere dei sospetti, soprattutto dopo aver notato delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni. La figlia di Shauna a questo punto deciderà di indagare: la ragazza chiederà spiegazioni alla dottoressa Escobar senza risultati. Pertanto, deciderà di intrufolarsi nell'ufficio di Penny e leggerà sul suo computer i file di Sally. Flo a questo punto, scoprirà che Spectra ha mentito e che non è affetta da una malattia terminale. La colossale bugia di Sally verrà quindi scoperta, ma proprio in quel frangente Sally e Penny entreranno nella stanza dove si trova Flo. Cosa succederà ora? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.