Continua su Rai 3 la programmazione della serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame della prossima settimana, dal 19 al 23 aprile, Rossella e Patrizio saranno molto distanti. Inoltre Renato farà di tutto per accontentare il piccolo Jimmy, desideroso di partire a Berlino, mentre Ferri cercherà in ogni modo di incastrare Pietro Abbate.

Renato cerca di accontentare i desideri del piccolo Jimmy

Nella puntata di "Un posto al sole" che verrà mandata in onda lunedì 19 aprile, Rossella farà un gesto per riavvicinarsi a Patrizio.

Clara dopo aver parlato con Barbara Filangieri, si renderà conto di quanto sia stata ingenua nei suoi atteggiamenti verso Alberto. Intanto Jimmy desidererebbe partire per Berlino e allora Renato contatterà Niko e Giulia, affinché si possa trovare una soluzione a riguardo.

Nell'episodio di martedì 20 aprile, Franco e Nicola proveranno in ogni modo a portare Ernesto dalla loro parte [VIDEO], ma ogni loro tentativo si rivelerà inutile. Però proprio quando l'uomo sembrerà essersi deciso, una oscura minaccia rischierà di rovinare tutto. Nel frattempo Rossella e Patrizio sembreranno essere sempre più distanti, mentre Alberto si troverà nella condizione di dover far fronte per l'ennesima volta alle ingerenze della Filangieri.

Inoltre Renato con l'aiuto di Giulia farà di tutto per accontentare il piccolo Jimmy.

Samuel sarà triste per la partenza di Speranza

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 aprile, Ernesto pagherà il non aver appoggiato le azioni portate avanti da Biagio e Pietro. Roberto Ferri avrà nuovi problemi in Cantiere da risolvere, mentre Michele confiderà nella cosa di poter lavorare in un'altra stazione radiofonica.

Intanto Renato si organizzerà per partire insieme a Jimmy alla volta della capitale tedesca.

Nella puntata di giovedì 22 aprile, la vicenda riguardante Ernesto ha portato a tante domande senza una soluzione. Franco rifletterà a cosa possa esserci dietro e Roberto farà di tutto per evitare che i Cantieri vengano posti sotto sequestro giudiziario. Nel frattempo Jimmy e Renato trascorreranno felici il proprio tempo a Berlino.

Inoltre Niko si troverà a far fronte a un caso che lo metterà a dura prova, ma qualcuno sarà pronto a dargli una mano. In tutto questo Vittorio sarà più sollevato dopo la partenza di Speranza, mentre Samuel sarà triste.

Guido è contento per il ritorno a Napoli di Speranza

In base agli spoiler della puntata di venerdì 23 aprile, Franco cercherà di capire cosa starà succedendo in Cantiere, mentre Ferri si vedrà con Pietro Abbate. Intanto Silvia e Raffaele si preoccuperanno per Michele, che soffrirà nello stare in casa senza fare nulla. Inoltre Guido sarà contento per il ritorno a Napoli di Speranza, ma la informerà in merito alla bugia detta in famiglia. Samuel invece avrà uno scontro improvviso con la nipote di Mariella.