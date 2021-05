La ventesima edizione di Amici è giunta al termine e, alla fine, ad avere la meglio è stata la ballerina Giulia Stabile. Quest'ultima è stata supportata sin dall'inizio del suo percorso dalla professoressa Veronica Peparini, ma anche Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno imparato ad apprezzarla. La ragazza ha vinto il premio Tim stabilito dalla platea giudicante, la categoria ballo e la coppa finale in uno scontro al televoto con il suo fidanzato. Proprio Sangiovanni l'ha supportata sin dall'inizio e le ha insegnato ad avere più sicurezze in se stessa.

Sangiovanni ha scritto dei commenti su Instagram alla vincitrice di Amici 20, sua fidanzata

Il cantante, ai vertici di tutte le classiche sulle vendite, è tornato sui social e ci ha tenuto a ringraziare in primis tutto il pubblico che lo ha supportato in questi mesi. Sangiovanni ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha ringraziato tutte le persone che lo hanno votato e lo hanno portato in finalissima. "Grazie di cuore - ha scritto il vincitore della categoria canto - fiero di te Giulia! Grazie anche per il premio Tim della critica, per il premio delle radio alla mia canzone Malibù e per il premio Siae". Il cantante ha poi commentato un post di Giulia in cui lo ringraziava per tutto ciò che ha fatto per lei con un "Piccola donna".

Sangiovanni ha più volte dichiarato che la ballerina, grazie al percorso all'interno della scuola di Amici, è cresciuta tanto ed è passata da essere una bambina proprio ad una piccola donna.

Giulia Stabile ha dedicato la sua vittoria a Sangiovanni che ha sempre creduto in lei

Bisogna ricordare che la coppia si è formata proprio all'interno della scuola di Amici quando, all'inizio del percorso, la ballerina si è dichiarata al cantante supportato da Rudy Zerbi.

Da quel momento i due non si sono mai lasciati e sono arrivati insieme alla finalissima tra baci e abbracci supportandosi a vicenda. "Eccomi, è strano vedere per quante persone sono stata un esempio - ha scritto in un post Giulia Stabile - Sangio mi ha fatto capire quante responsabilità avessimo e quindi questo era proprio uno dei miei obiettivi".

La ballerina poi ha continuato dicendo: "Dalla casetta è uscita la stessa Giulia che è entrata sette mesi fa, ma che si è liberata dai pesi che portava dentro e per questo non smetterò mai di ringraziare Sangiovanni". Giulia Stabile ha concluso questo post su Instagram ringraziando la sua professoressa Veronica Peparini, tutti i professionisti che l'hanno seguita in questi mesi, i giudici e le persone che lavorano dietro le telecamere: "Un sogno che diventa realtà, spero davvero di essere riuscita a dare un po’ di forza a tutti quelli che vogliono realizzare i propri sogni ma non credono in loro stessi".