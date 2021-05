Armando Incarnato è finito nella bufera dopo che, nell'ultima puntata di Uomini e donne, si è preso una ramanzina da Maria De Filippi, stanca di vedere il cavaliere mentire al centro dello studio. A dire la loro su quanto andato in onda su Canale 5, anche due ex dame del Trono Over, Maria Tona e Aurora Tropea, le quali hanno manifestato tutto il loro disappunto verso il cavaliere, ma non solo. A detta delle due donne infatti, altri protagonisti della trasmissioni avrebbero un comportamento anche peggiore. Maria Tona inoltre, ha rivelato che racconterà la verità sul suo addio al programma solo al termine di questa stagione di Uomini e donne.

Maria De Filippi furiosa con Armando, anche Gianni lo attacca: 'Buffone'

Nelle puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 5 maggio, il pubblico ha assistito alla lavata di capo di Maria De Filippi ad Armando Incarnato, reo di continuare a mentire a centro studio. Nel dettaglio, il cavaliere ha negato un bacio con Patty, la dama giunta nelle scorse settimane per conoscerlo. Come sua abitudine, non solo ha negato, ma ha attaccato pesantemente la dama, con modi bruschi, tanto da costringere la conduttrice ad intervenire. Una vera e propria sfuriata quella di Maria nei confronti del cavaliere che, alla fine, non ne è uscito affatto bene, attaccato anche da Gianni Sperti il quale, senza mezzi termini, si è rivolto a lui dicendo: "Sei un buffone"

Maria e Aurora Tropea dicono la loro sui cavalieri di U&D

Dopo la messa in onda della puntata, non sono mancati i commenti su quanto appena andato in onda.

Nel dettaglio, Maria Tona e Aurora Tropea, due ex dame del Trono Over di Uomini e donne, hanno fatto una diretta Instagram durante la quale hanno commentato quanto accaduto ad Armando Incarnato. Le due, rispondendo alle domande di alcuni follower, hanno fatto intuire come vi siano persone nel parterre che hanno comportamenti anche peggiori di quelli di Armando ma che non vengono attaccate.

Che sia una frecciata anche agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti?

Le ex dame di U&D sbottano: 'Più dici bugie, più gli dedicano la prima pagina'

Tornando a parlare di Armando, Maria Tona nello specifico ha dichiarato: “Più dici bugie, più fai l’infame, più sei bugiardo, più gli dedicano la prima pagina”. Le due donne hanno però precisato che le loro parole non sono affatto un attacco al programma.

Proprio Maria Tona che, da diverse settimane non appare più a Uomini e donne, ha dichiarato ai suoi follower che svelerà i motivi del suo abbandono solo a fine maggio, quando si concluderà la stagione di Uomini e donne. Cosa avrà da rivelare di così scottante? La curiosità del pubblico nel frattempo cresce.