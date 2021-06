Lo scorso lunedì 7 giugno, la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi è giunta al capolinea con la vittoria di Awed. Tuttavia, le polemiche tra ex naufraghi continuano ad essere accese. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Akash Kumar ha puntato il dito contro Andrea Cerioli e la sua fidanzata Arianna Cirrincione. Il modello indiano, si è detto pronto a passare per vie legali.

Lo sfogo del modello

Akash Kumar è stato in Honduras davvero poche settimane: dopo l'eliminazione, il modello ha deciso di non restare sull'isola segreta. Tuttavia, il giovane si è fatto notare per avere intrapreso una serie di scontri con alcuni suoi ex compagni d'avventura.

In una nuova intervista, il modello indiano è tornato a parlare della lite, avvenuta durante una diretta, con Andrea Cerioli.

Per l'ennesima volta Kumar ha sostenuto che Cerioli non abbia una carriera professionale alle spalle: a parte il Grande Fratello Vip e Uomini e Donne non avrebbe fatto nulla. Akash ha affermato: "Mi sento superiore". Inoltre, l'ex naufrago ha confidato di non dare troppo peso al pensiero di Andrea. Senza giri di parole il modello indiano ha chiosato: "La mia carriera lui può solo sognarsela". Infine, il diretto interessato è tornato a puntualizzare che Cerioli sui social pubblica foto modificate per apparire più bello.

L'ex naufrago ha sostenuto che all'Isola dei Famosi si è presentato completamente diverso fisicamente.

La stoccata a Cirrincione

Durante l'intervista, Akash Kumar ha attaccato anche Arianna Cirrincione. Il diretto interessati ha spiegato che la fidanzata di Cerioli per prendere le sue difese, lo ha definito un tossico in diretta nazionale: "Come si permette?" Kumar ha precisato di non avere mai fatto uso di stupefancenti. A tale proposito l'ex naufrago ha chiosato: "Questa è diffamazione e non posso tollerarla".

Dunque, non è escluso che Akash Kumar non decida di passare alle vie legali.

Al momento da parte della coppia Cerioli-Cirrioncione non è arrivata alcuna replica.

Andrea torna sui social dopo l'isola

Terminata l'Isola dei Famosi Andrea Cerioli è tornato su Instagram, dove ha affidato i suoi primi pensieri. Il diretto interessato ha spiegato che è stata un'esperienza durissima: "Le persone a me vicine mi avevano consigliato di non partire".

L'ex tronista ha ammesso di avere sentito molto la mancanza dei suoi suoi affetti, di casa e soprattutto ha sofferto la fame.

In merito al suo carattere, Cerioli ha spiegato che non sopporta quando gli viene detto che non riesce a fare una cosa: "Sono testardo come un mulo..." Nonostante il suo carattere, Andrea è riuscito ad arrivare sul terzo gradino del podio.