Nella soap opera Love is in the air, il rapporto tra Serkan Bolat e Eda Yildiz proseguirà tra alti e bassi. Una violenta lite scoppierà nel momento in cui l'uomo accuserà la finta fidanzata di essere una ladra. L'imprenditore non sa che dietro al furto del disegno c'è il suo rivale Kaan e sarà Eda a scoprirlo con l'aiuto di Melo. Nonostante la ragazza riesca a provare la sua innocenza, deciderà di interrompere anzitempo il contratto di fidanzamento restituendo l'anello a Serkan.

Serkan accusa Eda di essere una ladra

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Serkan e Eda saranno ai ferri corti e ciò dopo che la ragazza verrà accusata dall'architetto di aver rubato un disegno di un lampadario, destinato ad un importante cliente della Art Life.

Il brevetto sarà invece stato rubato da Kaan, il quale avrà sfruttato il rapporto con l'ingenua Melo per fotografare il disegno e mettere l'oggetto sul mercato in tempi record.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Eda dopo essere stata accusata, non ne vorrà più sapere di Serkan ma nel contempo vorrà scoprire la verità su quanto accaduto. La ragazza ben presto scoprirà che Kaan si sarà avvicinato all'amica Melo solo per derubare la Art Life.

Eda riesce a dimostrare a Serkan la sua innocenza

In Love is in the air, l'ingenua Melo scoprirà suo malgrado di essere stata ingannata da Kaan e vorrà farla pagare all'uomo. Per questo, con l'aiuto dell'amica Fifi, si introdurrà nel suo ufficio rovistando nel suo cellulare, nella speranza di trovare le foto del brevetto del lampadario rubate a Eda.

Le due ragazze riusciranno a trovare le prove dell'innocenza di Eda, la quale potrà dimostrare a Serkan di non essere una ladra. Yildiz spiegherà dunque al suo finto fidanzato, come Kaan abbia sedotto Melo per rubare il brevetto ma l''incontro tra due non avrà un felice epilogo.

Eda mette fine al fidanzamento con Serkan?

Nel prosieguo delle puntate che i telespettatori vedranno tra qualche settimana su Canale 5, Eda non se la sentirà più di continuare a frequentare Serkan e gli dirà di voler mettere fine anzitempo al loro contratto di fidanzamento.

A questo punto della trama, mancherà ancora un mese allo scadere del contratto. Nel dettaglio, si viene a sapere che Yilgiz si toglierà l'anello di fidanzamento a forma di fiore e lo restituirà a Serkan. Quest'ultimo accetterà la decisione della ragazza? per scoprire cosa succederà ai due protagonisti di Love is in the air, bisognerà attendere le prossime anticipazioni della soap tv turca.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà in Love is in the air, si ricorda che la serie va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalle 15:30 circa. Su Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.