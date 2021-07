È un'estate di relax quella che sta vivendo Stefano De Martino da qualche settimana a questa parte: il napoletano, infatti, è stato paparazzato in barca con una forma fisica un po' diversa rispetto a quelle che ha sfoggiato gli anni scorsi. Il conduttore Rai, inoltre, è ancora single e sta condividendo le vacanze con i genitori, la sorella e il figlio Santiago: nessun nuovo amore all'orizzonte per il bel ballerino di Amici.

Relax e niente 'tartaruga' per Stefano De Martino

Nell'attesa di riprendere gli impegni in tv, Stefano De Martino si sta concedendo un periodo di riposo.

I paparazzi, infatti, hanno beccato il 31enne al largo di Napoli e non hanno perso occasione per fotografarlo in ogni suo spostamento.

Le immagini che i siti di Gossip stanno condividendo il 21 luglio, mostrano l'ex allievo di Amici con una forma fisica un po' meno tonica rispetto a quelle che ha sfoggiato l'estate scorsa.

L'ex marito di Belen Rodriguez, dunque, quest'anno si è dedicato poco alla palestra e ha preferito passare il suo tempo libero in compagnia del figlio, degli amici e della famiglia.

È piuttosto insolito vedere il napoletano con pochi addominali: in passato, infatti, il ragazzo ha abituato fan e curiosi ad un fisico sempre asciutto e palestrato, ben lontano da quello un po' "rilassato" di queste vacanze.

Nessuna donna nella vita di Stefano De Martino

L'estate 2021, sembra essere sulla falsa riga di quella precedente per Stefano De Martino. Anche un anno fa, infatti, il conduttore Rai è stato fotografato in barca ma sempre in compagnia di amici, parenti e nessuna nuova fiamma.

Il ballerino, infatti, è molto attento affinché non trapelino gossip di troppo sul suo conto.

Per sua stessa ammissione, quando si fidanzerà il ragazzo sarà il primo a rendere pubblica la relazione, ma solo se sarà importante e non passeggera.

Queste vacanze, dunque, il 31enne ha deciso di farle con tutta la famiglia. Sul profilo Instagram di Adelaide, sorella del volto di Amici, nelle scorse ore sono apparse una serie di immagini della trasferta campana che tutti i De Martino si sono concessi a metà luglio.

Nel gruppo, spicca il piccolo Santiago: il bambino ha lasciato momentaneamente la villa dove soggiorna con mamma Belen, per qualche giorno di relax nella terra d'origine di papà Stefano.

Il rapporto di Belen e Stefano dopo la separazione

È passato poco più di un anno da quando Belen e Stefano si sono detti addio per la seconda volta: era la primavera del 2020 quando la showgirl ha comunicato sui social network la fine del matrimonio col ballerino, non per sua scelta.

Nei mesi successivi, però, la bella Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino Spinalbese, mentre De Martino non si è ancora fatto vedere in compagnia di una nuova fiamma nonostante i siti di gossip gli abbiano attribuito molti flirt, sia con donne famose che con sconosciute.

La scorsa settimana, quando l'argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì, il napoletano si è esposto su Instagram per dimostrarle affetto e vicinanza.

Forse un po' a sorpresa, il 31enne ha messo "mi piace" ad alcuni post che la soubrette ha dedicato alla sua secondogenita, confermando indirettamente che attualmente sono in buoni rapporti dopo un lungo periodo di gelo.

Stefano, comunque, continua a mostrarsi da solo o insieme al figlio Santiago: nelle intenzioni del partenopeo non sembra esserci quella di riaprire il suo cuore ad un nuovo amore, il primo davvero importante dopo la dolorosa separazione da Belen.

Chissà che dopo l'estate, il conduttore Rai non incontri l'anima gemella, quella con la quale condividere gioie e avversità della vita quotidiana.