Sono passati quattro mesi dalla messa in onda dell'ultima puntata di "Che Dio Ci Aiuti". Si ritorna a parlare della Serie TV che è stata riconfermata per un'altra stagione dopo i buoni riscontri di quest'annata. Restano i dubbi riguardo alla composizione del cast della settima stagione della fiction prodotta dalla Lux Vide. Dovrebbe lasciare la serie tv la cantante e attrice Diana Del Bufalo che ha interpretato il personaggio di Monica. Quest'ultima nella sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti dichiara il proprio amore a Nico (Gianmarco Saurino) impedendogli di sposare Ginevra.

Diana Del Bufalo è molto attiva considerando il seguito da lei raggiunto: oltre 1 milione e mezzo di followers. La notizia del possibile addio dell'attrice divide i fan i quali hanno espresso delle perplessità riguardo a questa scelta. Un colpo di scena inaspettato considerando che Nico e Monica avevano ritrovato la felicità dopo un lungo periodo di incomprensione e separazione.

L'importanza del personaggio di Monica all'interno della serie televisiva

L'arrivo nel 2017 del personaggio di Monica all'interno della serie tv ha dato nuova luce al prodotto televisivo ma adesso la situazione potrebbe cambiare. Nella sesta stagione la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci ha spostato il set ad Assisi, a pochi chilometri da Fabriano (località in cui solitamente venivano girate le riprese).

Non sono stati spiegati i motivi della possibile uscita di scena di Monica ma vi sono degli indizi al riguardo. In particolare Diana Del Bufalo ha rivelato sui social di essere impegnata dalla fine del mese di agosto con le riprese di un film.

La possibile partecipazione di Can Yaman

L'ex compagna di Paolo Ruffini ha spiegato di fare le prove per un film bellissimo.

Di contro spicca il nome di Can Yaman come possibile new entry all'interno di Che Dio Ci Aiuti. L'attore turco è diventato star sui social, a fronte dei quasi 9 milioni di followers. Il fidanzato della giornalista Diletta Leotta è apparso nell'ultimo episodio di Che Dio Ci Aiuti ma si era inteso che si sarebbe trattato di un arrivederci.

E invece Yaman dovrebbe far parte del cast della settima stagione. Nel frattempo l'attore 32enne è al centro dell'attenzione dei giornali, diviso tra gli impegni in Mediaset e la storia con la giornalista siciliana.

I dubbi riguardano anche l'attrice Francesca Chillemi, la quale sarebbe impegnata in un nuovo progetto televisivo della Rai. L'ex miss Italia per la prima volta non prenderebbe parte a una stagione della serie tv dopo aver interpretato per tanti anni il ruolo di Azzurra, figura ritenuta insostituibile.