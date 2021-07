In Love is in the air, Serkan Bolat riuscirà finalmente a fare chiarezza sui suoi sentimenti e confesserà il suo amore a Eda, impedendole di partire per l'Italia. Tutto ciò andrà in onda nel corso delle puntate che verranno trasmesse nella settimana che va dal 12 al 16 luglio su Canale 5, nel consueto orario delle 15:30.

Serkan indeciso tra Eda e Selin nelle prossime puntate di Love is in the air

Love is in the air, la nuova Serie TV turca che narra le vicende di Eda e Serkan, continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, pronto a scoprire i risvolti di questa nascente storia d'amore.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che nei prossimi episodi verrà allo scoperto il finto fidanzamento di Eda e Serkan. Prima di ciò, la giovane fioraia organizzerà un weekend nello chalet di montagna dei Bolat per permettere a Selin e Serkan di potersi parlare e chiarire, prima che la donna sposi Ferit. Selin quindi, aprirà il suo cuore a Serkan dicendogli di essere disposta a lasciare Ferit qualora Bolat le confermi che tra loro ci potrà essere un futuro. L'architetto però, non darà una risposta alla sua ex, visto che sarà confuso sui sentimenti che prova, indeciso tra l'amore per Eda e quello per Selin.

Eda decide di partire per l'Italia

Eda ascolterà di nascosto la conversazione tra Selin e Serkan: tuttavia, la mancata risposta di quest'ultimo le farà pensare che l'uomo abbia cominciato a nutrire dei sentimenti per lei.

Ayfer intanto, confiderà a Ceren di non poter pagare a Eda l'ultimo anno di università e l'amica le consiglierà di chiedere un prestito alla ricca madre. Ayfer però, rifiuterà categoricamente di chiedere aiuto all'odiata nonna di Eda. Nel frattempo si avvicinerà il giorno della partenza di Eda per l'Italia. Serkan accuserà un malessere e la madre Aydan, credendo che ciò sia legato alle imminenti nozze di Selin, inviterà quest'ultima a passare a casa sua.

Anche Seify avrà la stessa idea ma chiamerà Eda. Pertanto le due donne si ritroveranno con un certo imbarazzo al capezzale di Serkan. Sarà Eda a svegliare Bolat e, il mattino dopo, saluterà tutti andandosene via.

Serkan impedisce a Eda di partire e confessa di amarla

Eda sarà convinta che la sua partenza sarà un bene per tutti, mentre Melek e Figen si stupiranno dopo aver appreso che il fidanzamento tra Serkan ed Eda era solo una messinscena.

Eda, prima di partire per l'Italia, dirà a Selin che Serkan é ancora innamorato di lei. La donna quindi darà un appuntamento a Bolat il quale però non si presenterà. Serkan infatti, dopo essere stato combattuto sui suoi sentimenti, deciderà di ascoltare il suo cuore e correrà da Eda confessandole il suo amore per lei. Serkan impedirà la partenza di Eda e le chiederà due mesi di tempo per organizzarsi con il lavoro per poi partire con lei.