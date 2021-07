Parte del resort che ospita Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, è andato distrutto nella notte del 26 luglio a causa di un incendio. La struttura si trova in Sardegna e anche quest'anno ha accolto le coppie protagoniste del celebre programma campione di ascolti del prime time estivo Mediaset. Tale episodio, però, non avrebbe a che vedere con gli spaventosi incendi che da un po' di giorni stanno mettendo in ginocchio la Sardegna.

A fuoco parte del villaggio di Temptation Island

Nel dettaglio, dalla ricostruzione dei fatti che è stata fatta dopo la distruzione di parte dell'Is Morus Relais, il resort che ospita Temptation Island, sembrerebbe che a causare l'incendio sarebbero stati degli ignoti.

Persone che al momento non sono state ancora identificate, nel corso della notte avrebbero riversato del liquido facilmente infiammabile negli uffici del titolare della struttura e nell'area della terrazza, causando così la distruzione.

L'episodio si è verificato nel cuore della notte: i primi a intervenire sono stati i carabinieri, che con l'aiuto del personale dell'hotel hanno provato a domare le fiamme. Le operazioni di estinzione poi, sono state completate dai vigili del fuoco.

Si indaga dopo l'incendio nel villaggio di Temptation

Circa 60 persone che si trovavano all'interno del resort sono state costrette ad abbandonare la struttura per potersi mettere in salvo. Al momento sono in corso le indagini per incendio doloso.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di scoprire i responsabili che si sono macchiati di questo crimine, appiccando l'incendio che ha distrutto la base logistica di Temptation Island, mettendo a rischio anche la vita delle persone che lavorano nella struttura e di chi soggiorna lì per il periodo estivo.

Si conclude l'ennesima edizione di successo di Temptation Island

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i frutti delle indagini, prosegue la messa in onda del reality show delle tentazioni in prime time su Canale 5.

Questa settimana, alle ore 21:30, è previsto un doppio appuntamento finale con Temptation Island.

Il reality show andrà in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio, con la quinta e sesta puntata conclusiva di questa edizione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto importanti nella fascia serale estiva della rete ammiraglia Mediaset.

La media di spettatori, infatti, risulta essere di oltre 3,3 milioni di telespettatori fissi a settimana, pari a uno share che supera il 22% con picchi di oltre il 30% durante la messa in onda in tv.