In Una vita, il matrimonio tra Camino e Ildefonso non durerà molto a causa dell'improvvisa morte di quest'ultimo. Rimasta vedova, Camino sarà sempre più infelice, ma tutto per lei cambierà quando Maite farà ritorno ad Acacias. La pittrice tornerà in Spagna su richiesta di Felicia, preoccupata per l'infelicità della figlia.

Una vita, anticipazioni: Camino rimane vedova

Da poco i telespettatori di Una vita hanno assistito allo struggente addio di Maite e Camino. La pittrice dopo essere uscita dal carcere si sarà trasferita a Parigi, dicendo addio alla sua amata.

Camino in seguito, accetterà di sposare Ildefonso ma il matrimonio non sarà felice. Si scoprirà infatti che i due sposi non avranno rapporti intimi e ciò a causa dell'impotenza di Ildefonso, causata da una ferita di guerra.

Nel frattempo, Maite continuerà la sua vita a Parigi ma non riuscirà a dimenticare Camino, così come farà quest'ultima. Una svolta nelle trame di Una vita, di avrà nel momento in cui Camino rimarrà vedova.

Felicia contatta Maite e la invita a tornare ad Acacias

In Una vita, il matrimonio tra Ildefonso e Camino non durerà a lungo. L'aristocratico infatti, morirà improvvisamente, lasciando nello sconforto la sua giovane moglie. Nonostante Camino sia innamorata di Maite, nutrirà per Ildefonso un profondo affetto e la sua morte la getterà nella disperazione.

A questo punto, sarà Felicia a cercare di aiutare la figlia, facendo un gesto inaspettato. La ristoratrice infatti, contatterà Maite e la informerà di quanto accaduto, invitandola a tornare ad Acacias.

Maite torna da Camino, le due ritrovano il loro amore

Nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Canale 5 assisteranno al ritorno di Maite Zaldua.

Nel dettaglio, il tutto accadrà nel giorno del 21° compleanno della giovane Pasamar, quando sulla porta del ristorante, comparirà proprio la pittrice.

Maite, con tanto di valigia in mano, le dirà di aver saputo quanto accaduto a Ildefonso e di aver deciso di starle accanto. Le due donne quindi si ritroveranno e il loro amore si riaccenderà.

Questa volta, Felicia non metterà i bastoni tra le ruote alle due innamorate, le quali decideranno di stare insieme per sempre.

Per questo lasceranno il ricco quartiere di Acacias e si trasferiranno in Francia, dove potranno amarsi alla luce del sole. Sarà quindi ci sarà una nuova vita per Camino e Maite.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Il sabato, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4.