Inizia una nuova settimana di programmazione di Un Posto al Sole con le puntate in onda su Rai 3 dal 2 al 6 agosto 2021, dopo le quali la soap opera andrà in pausa estiva. Centrale la situazione di Filippo Sartori, che ha perso la memoria degli ultimi dieci anni dopo il delicato intervento chirurgico. A sorpresa, una vecchia ma importantissima conoscenza sarà per lui determinante. E, a proposito di passato che ritorna, anche per Fabrizio arriverà il momento di rivedere e stare a stretto contatto con la sua ex fidanzata Giorgia.

Un Posto al Sole, le anticipazioni delle nuove puntate su Rai 3

Amori che nascono e amori che tornano nei nuovi episodi di Upas in onda dal 2 al 6 agosto. Finalmente è arrivato il momento della prima cotta per il piccolo e dolce Jimmy, che si innamora di Cristina, la nipote di Roberto. Fabrizio resta spiazzato quando vede comparire davanti a sé Giorgia, la sua ex fidanzata. I due devono anche lavorare insieme e Marina non la prende affatto bene.

La bella Giordano, tuttavia, non riesce a stare lontana da Roberto. Anche se per motivi lavorativi - almeno per ora - gli offre ancora il suo appoggio incondizionato. Delusione invece per Samuel, che scopre un lato inaspettato di Speranza. Amareggiato, prende la decisone di lasciare Palazzo Palladini.

Silvia divisa tra Michele e Giancarlo

Non accenna a distendersi la tensione tra Michele e Silvia nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. nonostante entrambi si stiano impegnando a rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio. A complicare tutto è la presenza di Giancarlo, che non ha alcuna intenzione di rinunciare a Silvia.

Michele deve guardarsi le spalle e agire in fretta, se non vuole perdere per sempre la moglie. Silvia e Michele decidono di concedersi una vacanza a Indica, ma il loro viaggio rischia di saltare per un imprevisto legato proprio a Giancarlo.

Filippo spiazzato dal suo passato, spoiler Un Posto al Sole

Come procederà il tentativo di recuperare la memoria da parte di Filippo?

Nell'ultima settimana di programmazione di Upas prima della pausa estiva, ci sarà un colpo di scena che cambierà ogni equilibrio. Serena sta facendo di tutto per aiutare Filippo a ricordare il loro amore, ma nulla pare scuoterlo.

Come svelano le anticipazioni di Upas delle puntate settimanali in onda su Rai 3 dal 2 al 6 agosto 2021, una vecchia conoscenza di Filippo sarà determinante per il recupero dei suoi ricordi. Di chi si tratta? Infine, tra Clara e Patrizio non mancheranno i problemi. Clara si sentirà in colpa nei confronti di Patrizio e non vorrà in alcun modo gravare su di lui con i tanti problemi che ha in questo momento. Il giovane però non avrà nessuna intenzione di arrendersi e, pur di farle capire quanto tiene a lei, si offrirà di curare il bimbo.