L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful è confermato per tutta la stagione estiva e anche per la prossima stagione televisiva Mediaset. Le anticipazioni riguardanti le puntate turche che andranno in onda tra un po' di tempo anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno inosservati. Occhi puntati in primis sul perfido Tahsin, che proverà ancora una volta a mettere a segno il suo piano diabolico e questa volta punterà il dito contro Rifat. Ma, i piani del padre di Suhan, non andranno in porto.

Riza provo a mettere nei guai Tahsin: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche delle prossime puntate di Brave and Beautiful rivelano che Riza proverà a mettersi in contatto con Cesur, nel momento in cui scoprirà la verità sull'identità del nuovo nemico di Tahsin.

Dato che ormai è chiuso in carcere da più di trenta anni per un crimine che non ha commesso, l'uomo deciderà di scrivere una lettera a Cesur, con la quale gli farà sapere che intende dargli tutto il suo supporto.

Peccato, però, che la lettera finirà nelle mani sbagliate e alla fine verrà recapitata dal Kordulag, interessato a tenere suo cognato lontano dagli intrighi, dato che è l'unico testimone dell'assassino di Hasan, padre di Cesur.

E così, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che nel momento in cui Tahsin si renderà conto che la verità potrebbe venire a galla prima del previsto, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e grazie all'auto dei funzionari di polizia corrotti, riuscirà a fare in modo che Riza venga trasferito in un altro carcere.

Tahsin organizza la vendetta contro Riza

L'obiettivo di Tahsin, però, sarà quello di simulare la morte dell'uomo durante questo trasferimento: il padre di Suhan, infatti, studierà un piano per far ammazzare l'uomo e in questo modo liberarsi per sempre di lui e di quei segreti che custodisce e che potrebbero metterlo nei guai.

Peccato, però, che il piano del vecchio uomo non andrà in porto. Riza, infatti, riuscirà ad evadere durante il trasferimento e in questo modo farà perdere definitivamente le sue tracce.

Dopo questo episodio, Tahsin deciderà ancora una volta di sfoggiare tutta la sua perfidia e proverà a far ricadere le colpe su quanto è successo contro Cesur, indicandolo come il responsabile che ha organizzato nei dettagli l'incidente di Riza.

Tahsin viene arrestato: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Per fortuna, però, gli inquirenti non crederanno alla sua versione dei fatti: le contraddizioni sono tante e, alla fine, a finire nei guai sarà proprio Tahsin.

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Brave and Beautiful rivelano che il nuovo PM non credendo alla versione dei fatti fornita dal padre di Suhan e ritenendo che il suo scopo sia stato quello di incastrare Cesur, deciderà di proseguire con l'arresto immediato.

Di conseguenza Tahsin verrà portato in carcere: la scena avverrà sotto gli occhi increduli di sua figlia, la quale spererà che l'uomo possa essere considerato innocente e in questo modo uscire al più presto di prigione.