Per la nuova stagione autunnale 2021, ci sarà un cambio programmazione che segnerà la fine della trasmissioni estive e l'inizio di quelle che terranno compagnia al pubblico da settembre a giugno 2022. Una di queste è sicuramente La Vita in diretta condotta da Alberto Matano, che lo scorso anno è stata leader indiscussa in termini di ascolti della propria fascia orario. Cambiamenti in arrivo anche su Rai 2, dove la domenica pomeriggio non sarà più nelle mani della squadra di Quelli che, promosso in prime time.

Slitta il debutto di Vita in diretta: cambio programmazione autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai rivelano che il fischio di inizio per tutte le trasmissioni del daytime è fissato per lunedì 13 settembre 2021.

La stessa regola, però, non vale per Vita in diretta e per il game show L'Eredità.

Per quanto riguarda il talk show condotto da Alberto Matano, confermato nel palinsesto tv 2021/2022 nella fascia oraria che va dalle 17:00 alle 18:40, il debutto slitta a martedì 14 settembre.

Il motivo ha a che fare con lo speciale "Tutti a scuola", che sarà trasmesso lunedì 13 settembre nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

L'Eredità 2021/2022, la partenza slitta a fine settembre

Trattasi del varietà che, in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra l'inizio del nuovo anno scolastico con la partecipazione di diversi ospiti musicali.

La nuova edizione di Vita in diretta, quindi, slitterà a martedì 14 agosto e proseguirà regolarmente la sua messa in onda per tutta la stagione, vedendosela sempre contro Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, l'inizio del game show L'Eredità condotto da Flavio Insinna, il debutto quest'anno è fissato al prossimo 27 settembre. Per buona parte del mese, quindi, proseguirà l'appuntamento in preserale con Reazione a Catena condotto con grande successo da Marco Liorni.

Quelli che lascia la domenica pomeriggio: cambio programmazione Rai

Cambi di programmazione in arrivo anche su Rai 2. Per la programmazione autunnale, infatti, si è scelto di cancellare l'appuntamento della domenica pomeriggio con Quelli che, nonostante i buonissimi ascolti registrati nella passata edizione.

Il varietà, però, è stato promosso in prime time: dal 20 settembre, sarà trasmesso ogni lunedì a partire dalle 21:20 circa, sempre con la conduzione di Luca&Paolo e Mia Ceran.

Sempre su Rai 2, ci saranno dei cambiamenti anche di domenica mattina. Alle ore 11:00, infatti, al posto dei telefilm andrà in onda il nuovo programma condotto dall'inedita coppia formata da Paola Perego e Simona Ventura, dal titolo Citofonare Rai 2.