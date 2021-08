Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda da settembre in poi, in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno a comporre la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena, alcuni dei quali metteranno in subbuglio l'armonia di casa Amato. In particolar modo, a finire sotto la lente di ingrandimento sarà il capofamiglia Giuseppe Amato: per lui arriverà il momento di fare i conti con i suoi segreti del passato e con quello che fino ad oggi non ha svelato alla sua famiglia e a sua moglie Agnese.

Giuseppe ha ingannato la famiglia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, in questi nuovi episodi di settembre, ci sarà l'arrivo a Milano di una persona che ha fatto parte della vita di Giuseppe, durante il periodo in cui l'uomo ha soggiornato in Germania.

Trattasi di Petra, l'amante di Giuseppe, con la quale l'uomo ha avuto una lunga relazione durante il soggiorno in 'terra straniera', quando fece perdere le sue tracce, al punto da non mandare più alcun tipo di lettera a sua moglie e ai suoi figli, per far sapere loro che fine avesse fatto. Per la famiglia Amato, quello fu un periodo particolarmente doloroso e difficile: Agnese venne travolta dallo sconforto al punto da ipotizzare che suo marito potesse essere morto.

L'arrivo dell'amante di Giuseppe a Milano

Alla fine, però, contrariamente a tutte le aspettative, Giuseppe tornò a bussare di nuovo alla porta di casa sorprendendo così tutti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che questa volta sarà Petra a fare una sorpresa non solo a Giuseppe ma anche a sua moglie Agnese, ignara di tutto quello che è successo in Germania.

Giuseppe, infatti, fino a questo momento non ha avuto il coraggio e la forza di confessare tutta l'amara verità a sua moglie, preferendo così far finta che non fosse accaduto nulla. Questa volta, però, il capofamiglia di casa Amato verrà messo con le spalle al muro e dovrà così assumersi le sue responsabilità e fare i conti con le sue bugie.

La figlia segreta di Giuseppe Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Il colpo di scena spiazzante di tutta questa vicenda arriverà nel momento in cui si scoprirà che Giuseppe non ha avuto soltanto un'amante in Germania, ma anche una figlia segreta. La bambina arriverà così a Milano con sua mamma e per tutti sarà l'ennesimo choc di una vicenda intricata che metterà l'uomo in una profonda crisi.

Come ne uscirà Giuseppe da questa situazione che si è venuta a creare? Agnese potrà mai perdonarlo per le bugie e i tradimenti che ha perpetrato alle sue spalle, mentre lei si preoccupava e temeva che fosse morto? Occhi puntati anche sui figli di Giuseppe che, questa volta, potrebbero non perdonare l'uomo.