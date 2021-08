Tra le protagoniste di Uomini e donne 2021/2022 ci sarà ancora la dama torinese Gemma Galgani, che si rimetterà di nuovo in gioco per cercare la sua anima gemella nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. In queste ore, però, Gemma ha colpito tutti con un post social che ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, in cui conferma il fatto che, a distanza di un anno e mezzo dalla chiusura del teatro dove lavorava, non ha ancora ripreso l'attività.

Lo sfogo di Gemma Galgani, ancora senza lavoro

Nel dettaglio, ai tempi in cui scoppiò la pandemia da coronavirus, la dama di Uomini e donne aveva raccontato sui social di essere rimasta senza lavoro dopo che venne stabilita la chiusura di teatri e di tutte le attività di spettacolo.

Di conseguenza, anche il teatro dove Gemma prestava servizio, venne chiuso e da quel momento in poi, la dama non è più ritornata al suo lavoro, così come ha raccontato lei stessa sui social, confermando di fatto di essere ancora senza lavoro a distanza di un anno e mezzo.

La riflessione di Gemma è nata perché nella serata del 29 agosto, su Rai 1 è andata in onda una puntata del programma Techetecheté dedicata al cantante e showman Massimo Ranieri, che è stato anche l'ultimo artista a esibirsi nel teatro torinese dove lavorava la dama di Uomini e donne.

'Quel sipario non si è ancora riaperto', scrive Gemma

"Era il 5 marzo 2020, il sipario del Teatro si chiuse accompagnato dalle note del concerto di Massimo Ranieri", ha scritto Gemma sui social, accompagnando il tutto con una foto in sottofondo del cantante napoletano.

"Ricordo quel momento insieme 'ai miei ragazzi'. Ancora non sapevamo che da allora, quel sipario non si è ancora riaperto", ha chiosato la dama del programma sentimentale di Maria De Filippi.

Parole che non sono passate inosservate quelle di Gemma, le quali testimoniano il fatto che ad oggi non ha più ripreso in mano le redini del suo lavoro e come lei anche tante altre persone che prestavano servizio in quel teatro.

La dama torinese di Uomini e donne si è rifatta il décolleté

Nel frattempo, però, Gemma è stata "accolta" stabilmente nel parterre di Uomini e donne, dove tornerà anche per questa nuova edizione e dove farà parlare di sé fin dalle primissime puntate. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono state le nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi e la presenza di Gemma non è passata affatto inosservata.

I riflettori sono stati puntati sulla scelta della dama torinese di sottoporsi a un intervento di chirurgia per rifare il décolleté. Una decisione che ha scatenato subito l'ira funesta di Tina Cipollari, al punto che le due donne sono arrivate subito ai ferri corti in studio.