Le sorprese sono sempre numerose, nelle trame della soap opera turca Love is in the air. Gli spoiler dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 12 agosto 2021, svelano che tutti i dipendenti dell’Art Life attribuiranno la causa di un grave incidente riguardante la ristrutturazione di una casa a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), tranne Eda Yildiz (Hande Erçel).

La giovane studentessa e aspirante architetto paesaggista in effetti, dopo aver fatto le opportune verifiche, individuerà un’anomalia nei dati.

Episodio Love is in the air, di giovedì 12 agosto: Eda non crede che Serkan sia il responsabile di un crollo

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 12 agosto 2021, a causa dell’intromissione di Efe (Ali Ersan Duru) per la prima volta nella storia un progetto dell’azienda Art Life farà scoppiare una bufera: per tutti i dipendenti sarà difficile reggere la pesante situazione dopo il crollo improvviso in un cantiere durante la ristrutturazione della casa dei coniugi Kafescioglu presa in carico dall’architetto Serkan e Eda. Lo stesso Efe, durante una conversazione telefonica riconoscerà che il danno fatto è più grande di quello che immaginava. A rassicurare Serkan intanto ci penserà il suo fidato amico Engin (Anıl İlter), dicendogli che qualsiasi essere umano può sbagliare.

Successivamente Eda, dirà a Bolat di credere al fatto che non sia il responsabile del fallimento del progetto gli ricorderà che è uno degli architetti più bravi, poi farà delle indagini per vederci chiaro sull’intricata faccenda. Nel contempo tutti daranno la colpa a Serkan, quindi l’unica che si fiderà dell'architetto sarà la sua ex fidanzata Eda, mentre Selin (Bige Önal) sarà alle prese con la stampa e cercherà di domare l’eco mediatico dei giornalisti.

Eda apprende che qualcuno ha tramato alle spalle di Serkan, Selin fa sospettare Yildiz

A questo punto Eda tramite la sua amica Figen (Sitare Akbas) apprenderà che una password è stata formata dalle coordinate della stella che Serkan le ha regalato: quest’ultimo si giustificherà subito, assicurando alla giovane Yildiz di non aver avuto il tempo di modificare la password.

Dopo aver messo a confronto i disegni, Eda riuscirà a scoprire che i numeri sono effettivamente diversi e che qualcuno ha incastrato il suo ex fidanzato come ipotizzava.

In seguito la studentessa, dopo aver chiesto a Engin se Selin se ne intende di architettura, avrà il presentimento che la responsabile dell’incidente potrebbe essere proprio l’ex fidanzata di Ferit.

Selin non appena sentirà il suo nome affronterà Eda, che le dirà apertamente di non avere fiducia in lei per aver venduto le sue azioni alle spalle di Serkan.