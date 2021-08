Quando sembrava quasi certa la partecipazione di alcune coppie di Temptation Island alle nuove puntate di Uomini e Donne, una recente indiscrezione ha alimentato dei dubbi a riguardo. Amedeo Venza, infatti, il 23 agosto ha usato Instagram per far sapere che nessun protagonista dell'ultima edizione del reality-show dovrebbe essere ospite del format pomeridiano di Maria De Filippi: la conduttrice avrebbe deciso di mettere momentaneamente da parte gli inviti che aveva fatto per non dare adito a futili gossip.

Ultime news sul ritorno di Uomini e Donne

Martedì 24 agosto inizieranno le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne: nella tarda serata, infatti, saranno divulgate le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti, quelli che compongono il cast 2021/2022.

Un'indiscrezione che sta prendendo piede a circa 24 ore di distanza dalla riapertura degli studi Elios, è quella riguardante i personaggi che parteciperanno alle prime due puntate dopo le vacanze, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 dal 13 settembre.

Nelle Instagram Stories di Amedeo Venza, dunque, di recente è possibile leggere il seguente gossip: "Grandi assenti nelle prime registrazioni i protagonisti di Temptation Island. Al momento non sono stati convocati".

L'influencer, dunque, ha aggiornato i curiosi sugli ospiti che avrebbero dovuto prendere parte ai nuovi appuntamenti con il dating-show, i primi dopo lo stop estivo che è durato tre mesi.

Chiacchiere allontanano i volti di Temptation da Uomini e Donne

Sempre tramite il suo profilo Instagram, Amedeo Venza ha fatto sapere che l'assenza della coppie di Temptation Island alle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne, sarebbe la conseguenza dei tanti gossip che stanno circolando ultimamente sul loro conto.

Il pugliese, infatti, sostiene che Maria De Filippi avrebbe preferito rinunciare ai protagonisti del reality-show che produce pur di evitare di alimentare le chiacchiere che impazzano soprattutto su alcuni di loro. L'influencer, poi, ha fatto i nomi di Alessandro e Carlotta come principali responsabili dei dubbi che la redazione avrebbe sui personaggi da invitare nel dating-show: pare che la neo coppia non convinca, anzi sono in molti a credere che questo rapporto sia finto e costruito appositamente per restare sulla cresta dell'onda.

Riprese di Uomini e Donne al via il 24 agosto

Un'altra notizia che è trapelata in queste ore su Uomini e donne è arrivata dal profilo Instagram di una storica autrice. Raffaella Mennoia, infatti, ha confermato che martedì 24 agosto inizieranno le registrazioni dell'edizione 2021/2022 del programma di Maria De Filippi.

Tra poco più di 24 ore, dunque, i fan scopriranno il cast che animerà le nuove puntate, dalle dame e i cavalieri del Trono Over ai quattro tronisti che cercheranno l'amore nel Trono Classico.

Mercoledì 25 agosto, poi, sarebbe prevista già un secondo appuntamento con il dating-show Mediaset, quindi nei prossimi giorni saranno tante le informazioni che i telespettatori riceveranno sui protagonisti della nuova stagione e sugli eventuali ospiti.

Per il momento, le coppie di Temptation Island 2021 non dovrebbero comparire negli studi Elios per motivi legati al gossip, ma non è da escludere che qualcuno tra Valentina e Tommaso (sempre che lui non venga ufficializzato nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip come concorrente), Manuela e Luciano possa partecipare al format di Canale 5 nel prossimo futuro.