Temptation Island sarebbe in chiusura. Per questo motivo, Maria De Filippi starebbe progettando un nuovo programma televisivo dal titolo Ultima Fermata. Stando a quanto riportato da Tv Blog, la Fascino non sarebbe riuscita a trovare l'accordo con il colosso Banijay che detiene i diritti internazionali del docu-reality estivo.

L'indiscrezione

Maria De Filippi detiene il 50% di Fascino, ovvero la società che ha deciso di investire su Temptation Island in tutti questi anni. Il programma, però, risulta essere di proprietà di Banijay e, a quanto pare, le due società non sarebbero riuscite a trovare un accordo per la stagione 2021-2022.

Dunque, dalla prossima estate Mediaset potrebbe dire addio al docu-reality dedicato alla coppie. Tuttavia, la conduttrice pavese starebbe già lavorando ad un nuovo programma. Scendendo nel dettaglio, i rumor parlano di "Ultima Fermata". In passato, il programma sarebbe dovuto essere stato affidato a Stefano De Martino, ma alla fine non se ne fece più niente.

Stando alle indiscrezioni, tra i protagonisti del nuovo format dovrebbero esserci sempre delle coppie.

Incassi record per Fascino

Nel febbraio del 2020 è scoppiata la pandemia. Nonostante tutto, la Fascino sembra non avere avuto alcun problema con gli incassi. Come rivelato dal quotidiano Italia Oggi, dai programmi prodotti dall'azienda di Maria De Filippi e Mediaset sono stati conseguiti 59,5 milioni di euro.

Oltre agli incassi dai programmi televisivi vanno aggiunte le sponsorizzazioni: 2,84 milioni e 1,5 milioni dal sito Witty Tv. A quel punto, fare una stima non è così poi tanto difficile: Fascino ha conseguito un utile di 6,39 milioni di euro. Nonostante lo scoppio della pandemia, l'azienda ha chiuso in positivo rispetto alla stagione precedente.

Maria De Filippi ha già fatto fronte ad un problema simile

Quando sta accadendo con Temptation Island, sembra non essere un problema per Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha dovuto risolvere una vicenda simile in passato con Italia Got's Talent. Quest'ultimo, da Mediaset passò al gruppo Sky-Tv8. Tuttavia, De Filippi non si perse d'animo e con l'aiuto della sua squadra fece nascere Tu si que vales.

In quel caso la scelta fu azzeccata visto che, di anno in anno, la trasmissione del sabato sera continua a siglare record di ascolti.

Per quanto riguarda la situazione del docu-reality dedicato all'amore, la situazione non dovrebbe essere complicata: Fascino, infatti, detiene i diritti di riproduzione. Dunque, dovrebbe essere meno difficile creare un nuovo format simile a quello precedente ma con un nuovo titolo. A tale proposito, anche la conduzione di Filippo Bisciglia potrebbe essere salva.