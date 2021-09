Diletta Leotta è stata confermata come uno dei volti principali di Dazn che da quest'anno ha l'esclusiva per la trasmissione live di tutte le partite di Serie A. La catanese è, quindi, ritornata ad occuparsi delle gare del massimo campionato italiano con la sua presenza a bordocampo. In questo inizio di settembre 2021, inoltre, la presentatrice è stata ospite di Guess my age e Venus Club, trasmissioni nelle quali ha risposto ad alcune domande anche sulla sua vita privata.

Diletta Leotta e Can: sembrerebbe rottura

Diletta Leotta sembrerebbe aver chiuso definitivamente la sua relazione d'amore con Can Yaman.

Non mancano le indiscrezioni e le ipotesi di chi sostiene che si sia trattato di un'ulteriore montatura con il solo scopo di aumentare l'attenzione mediatica sulla conduttrice e sull'attore turco. Dal canto suo la catanese, che ha da poco compiuto 30 anni, ha fatto alcune affermazioni che andrebbero a punzecchiare proprio Yaman.

Le dichiarazioni di Diletta

Diletta Leotta, ospite di alcuni programmi in questo inizio di settembre, ha dichiarato: "Follie d'amore? Ne ho fatte tante". Ha anche evidenziato che, in amore, anche riuscire ad avere un po' di tempo per stare insieme è una follia. Ogni giorno, oggi, invece, rappresenta una follia per la conduttrice Dazn. La catanese è ritornata a gettarsi a capofitto nel lavoro, ricalcando, inoltre, sui campi da gioco della Serie A e in radio.

L'attore turco, invece, sta programmando il suo futuro a medio-lungo termine. Can Yaman è stato anche in Serbia, nella capitale Belgrado, per sponsorizzare il negozio di un suo amico e si sarebbe dimostrato disinvolto oltre che disponibile con alcune ragazze. Ora è tornato a Roma e si sta preparando per il red carpet del Festival di Venezia, dove verrà premiato.

Potrebbe esserci, nella città veneta, proprio un incontro tra quelli che ad oggi sembrerebbero due ex fidanzati che non stanno più insieme.

Can e Diletta, dal possibile grande passo alla chiusura

Sembrava un'estate nella quale Can Yaman e Diletta Leotta stavano consolidando ancor di più la loro relazione d'amore. I due innamorati avevano deciso, tra le varie di cose, di fare una vacanza in Turchia, nel Paese Natale dell'attore protagonista di 'Mr Wrong'.

Era stata l'occasione per presentare la ragazza alla famiglia di Can Yaman ed erano sorte indiscrezioni riguardanti le possibili nozze. Proprio da allora il 31enne e la catanese stanno trascorrendo il tempo separati e la loro storia d'amore sembrerebbe, ormai, giunta al capolinea. La presentatrice di Dazn ha anche festeggiato il suo compleanno senza la presenza dell'attore.