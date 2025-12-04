Nei nuovi episodi de La forza di una donna, Sarp farà i conti con la giustizia a causa di Kismet. Il marito di Bahar verrà arrestato proprio il giorno della circoncisione del figlio Doruk.

Sarp va a vivere nel quartiere di Tarlabasi

Dopo essere stato liberato dal nemico Nezir, Sarp troverà ospitalità a casa di Hatice e Enver insieme alla prima moglie Bahar e ai loro figli Nisan e Doruk. Successivamente, appena Bahar tornerà a vivere nel suo vecchio appartamento situato nel quartiere di Tarlabasi, Sarp si trasferirà in una casa situata al piano superiore.

Sia Bahar e Arif, rimprovereranno Yusuf per aver affittato l’appartamento a Sarp.

A quel punto, Arif si rivolgerà alla sorella Kismet, conosciuta mentre si trovava in carcere ingiustamente con l’accusa di aver ucciso Yeliz. Appena suo fratello le chiederà se esiste un modo per poter sfrattare Sarp, l’avvocatessa gli dirà che il suo rivale ha ottenuto un contratto incontestabile dal proprio legale.

Arif chiede alla sorella Kismet di far scagionare Sarp

Dopo qualche giorno, Bahar e il resto della famiglia si prepareranno per la festa di circoncisione di Doruk. Per organizzare l’evento a casa della madre, Bahar chiederà a Sarp di stare qualche ora con i loro figli. Proprio quando Sarp si troverà con i bambini, senza alcun preavviso, due poliziotti busseranno alla sua porta e lo arresteranno.

Dopo essere rimasti sconvolti, Nisan e Doruk rimarranno in compagnia di Arif, il quale li tranquillizzerà e li accompagnerà da Hatice e Enver su richiesta di Sarp.

A quel punto, tutti sospetteranno che Sarp sia finito in carcere per aver finto di chiamarsi Alp Karahan, ma il motivo sarà del tutto diverso. In particolare, i telespettatori scopriranno che è stata Kismet a far ammanettare Sarp per fare un favore al fratello Arif, dopo aver scoperto il cadavere di Jülide nascosto nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Non appena capirà del coinvolgimento della sorella Kismet con l’arresto di Sarp, Arif si infurierà e le ordinerà di farlo scagionare al più presto possibile.

Riepilogo: Bahar ha detto a Sarp di non voler tornare con lui

Nelle puntate andate in onda di recente, Sarp ha chiesto a Bahar che rapporto ci sia tra lei e Arif, dopo averle confessato di non aver mai amato Piril. Dopo aver detto al marito di non voler tornare con lui, Bahar gli ha specificato che Arif non è il suo amante, ma gli ha fatto intuire di provare dei sentimenti nei confronti del barista. La reazione di Sarp è stata furiosa, visto che ha accusato Bahar di avergli mentito, invece Piril, dopo aver ascoltato la loro conversazione ha iniziato a urlare e a lanciare oggetti, stanca di non poter più sopportare la situazione.